Мисс Минск 2011. Их осталось 28

И ни у одной из них нет права на недисплинированность. Теперь у финалисток «Мисс Минск 2011» в ежедневном расписании только конкурсные занятия. Да и какие могут быть дела, когда на кону заветная корона.

Мария Голомако, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:

Я не так давно нашла достаточно неплохую работу, поэтому мне на данный момент приходится выбирать. Если я не выиграю, будет обидно.

Малика Джумаева, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:

Здесь собраны, наверное, самые красивые девушки Минска. И конкуренция будет жесткая. Но я думаю, что победит сильнейшая.

Измерить параметры и выявить погрешность – задача № 1 в программе дня. Заявленные в анкетах 90-60-90 подтвердилось не у всех красавиц-финалисток. Кому-то из девушек прописали тренировки в спортзале, а кому-то уже даже начали шить купальник.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Финалистки известны — на сцену выйдут 25 красоток. Сегодня их 28, и мы это сделали преднамеренно, потому что девушки каждый день будут заниматься физической подготовкой, это и очень сложный психологический процесс, не все его могут выдержать. Они будут кататься и на лошадях, и на велосипедах, и работать в тренажерном зале — не дай Бог, кто-то получит травму. С другой стороны, есть такое великолепное слово как «конкуренция». Победы не бывает без борьбы.

Анастасия Гузель-Ганиева, директор продюсерского центра ЗАО «Столичное телевидение»:

Чувствуется дух соперничества. И каждая из них хочет выделиться как-то. Сегодня первый день, но это действительно уже видно. Каждая из них старается лучше пройти, каждая из них старается лучше проявить себя в военной академии или лишний вопрос задать преподавателю.

Путь в финал не близок. Впереди еще 2 недели. Зато найти финалисток «Мисс Минск 2011» на дорогах столицы теперь труда не составит. Этот яркий автобус на время конкурса станет для девушек домом на колесах.

Екатерина Антонова, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:

Мы вообще не ожидали, что так будет. Мы выходим, а здесь стоит такая красота с нашей эмблемой. Будет теперь всем понятно, что по городу едем мы.

Где еще учиться дисциплине, как не здесь? Первый пункт в экскурсионном маршруте первых леди столицы – военная академия. Экскурсия по казармам и вальс с курсантами. Эти юноши для потенциальных Мисс Минск сегодня выступили преподавателями.

Курсант:

Они просто шикарные. Мои товарищи и, я думаю, все здесь от них были бы просто в восторге.