«Мисс Минск 2011». Дневник № 8. Видео

И ни у одной из них нет права на недисплинированность. Теперь у финалисток «Мисс Минск 2011» в ежедневном расписании только конкурсные занятия. Да и какие могут быть дела, когда на кону заветная корона.
За титул самой красивой минчанки продолжат бороться 28 девушек, сумевших пройти в итоговый этап конкурса «Мисс Минск 2011».
«Мисс Минск 2011». Дневник № 7.
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