«Мисс Минск 2011». Дневник № 12. Видео

«Мисс Минск-2011». Участницы конкурса провели массовую зарядку на свежем воздухе и прокатились на велосипедах

Инструктор по аэробике девушкам не понадобился. Все в отличной форме и полны решимости. После разминки красавицы пересели на велосипеды. По специальным дорожкам города они преодолели не один километр.