«Мисс Минск 2011». Дневник № 12. Видео

«Мисс Минск 2011». Дневник № 12
Инструктор по аэробике девушкам не понадобился. Все в отличной форме и полны решимости. После разминки красавицы пересели на велосипеды. По специальным дорожкам города они преодолели не один километр.
Финалистки конкурса приехали в гости к детям-сиротам. Воспитанницы постигали секреты укладки волос и макияжа, нашлись интересные занятия и для мальчишек.
Жюри определило 28 конкурсанток, которые продолжат борьбу за титул самой красивой девушки столицы. Для них начались самые настоящие рабочие будни: искусство дефиле и верховой езды, работа в кадре и под куполом цирка.
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