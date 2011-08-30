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«Мисс Минск-2011». Участницы конкурса провели массовую зарядку на свежем воздухе и прокатились на велосипедах

30 августа 2011 11:05
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Инструктор по аэробике девушкам не понадобился. Все в отличной форме и полны решимости. После разминки красавицы пересели на велосипеды. По специальным дорожкам города они преодолели не один километр.

Большинству крутить педали оказалось делом привычным, а вот новичкам освоить двухколесный транспорт было сложновато, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Нашлась альтернатива – роликовые коньки.

Ольга Кононович

Ольга Кононович, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:
Меня заносило в разные стороны. А потом возникла еще одна проблема: я просто не знала, как остановиться. Ехала, ехала прямо. Но потом нашла в себе силы и нажала на тормоз.

Елена Строкина

Елена Строкина, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:
Очень приятно, что нам выдалась возможность прокатиться с самого утра на велосипеде. Ведь себя нужно держать в тонусе. Впереди предстоит настоящая битва. Соперницы не спят.

«Мисс Минск-2011»

«Мисс Минск-2011»

«Мисс Минск-2011»

«Мисс Минск-2011»

«Мисс Минск-2011»

«Мисс Минск-2011»

«Мисс Минск-2011»

«Мисс Минск-2011»

«Мисс Минск-2011»

# Фотофакт # Мода # Конкурсы красоты # Мисс Минск

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