«Мисс Минск-2011». Участницы конкурса превратили детский дом в мини-парикмахерскую, творческую и музыкальную школу

Финалистки конкурса приехали в гости к детям-сиротам. Воспитанницы постигали секреты укладки волос и макияжа, нашлись интересные занятия и для мальчишек.

Ирина Леончик, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Детский дом 2 для детей-сирот»:

Подобные посещения – это вообще замечательно. Они видят, что кругом есть не только воспитательницы, женщины, которые помогают им расти, а есть такие замечательные девочки.

Воспитанница ГУО «Детский дом 2 для детей-сирот»:

Они все такие красивые. Я тоже хочу быть такой, как они.

Девушки приехали не с пустыми руками. Каждый ребенок получил в подарок книги и игрушки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Полученным багажом знаний за недели конкурса финалистки поделились с детьми. Воспитанники детского дома устроили мини-показ мод. Равнодушным не остался никто.

Марта Внук, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:

Я думаю, что эти дети нуждаются во внимании, потому что они где-то в нем ограничены. Мы питаемся как-то подарить им эту радость, внимание, их как-то развеселить. Чтобы они запомнили этот день.