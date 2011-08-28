Мисс Минск-2011. Кому достанется корона?

Жюри определило 28 конкурсанток, которые продолжат борьбу за титул самой красивой девушки столицы. Для них начались самые настоящие рабочие будни: искусство дефиле и верховой езды, работа в кадре и под куполом цирка.

Они пришли, чтобы поразить. На один день жюри конкурса «Мисс Минск 2011» стало приёмной комиссией. Задача — из 50-ти выбрать почти половину.

Кристина Давыдова, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:

Я пришла более подготовленной, взяла с собой кое-какие костюмы.

На финальном кастинге костюмы не понадобились. Перед жюри конкурентки предстали во всеоружии. В купальниках!

Саша Немо, певец:

Женская красота — это вечная тревога в мужском воспалённом сознании. Видишь красивую женщину — и подкашиваются ноги. Это, наверное, как экзамен.

Конкуренция раскрыла в красавицах скрытые таланты. У некоторых обнаружились вокальные данные. Причём неплохие.

Анастасия Гузель-Ганиева, директор продюсерского центра ЗАО «Столичное телевидение»:

Чувствовался дух соперничества, поскольку мы сейчас смотрели не по одной участнице, а запускали по тройке. Когда рядом плечо соперницы — хочется как-то выделиться.

Сказать, что членам жюри пришлось нелегко — это не сказать ничего. В итоге вместо 25-ти на финальную дорогу к конкурсу по решению судей вышло чуть больше участниц.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Финалистки известны — на сцену выйдут 25 красоток. Сегодня их 28, и мы это сделали преднамеренно, потому что девушки каждый день будут заниматься физической подготовкой, это и очень сложный психологический процесс, не все его могут выдержать. Они будут кататься и на лошадях, и на велосипедах, и работать в тренажерном зале — не дай Бог, кто-то получит травму. С другой стороны, есть такое великолепное слово как «конкуренция». Победы не бывает без борьбы.

Некоторые реальные цифры не совпали с указанными в анкете. Придётся пожертвовать ужином. Ради конкурса девушки готовы пойти и не на такое.

Мария Голомако, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:

Я не так давно нашла достаточно неплохую работу, поэтому мне сейчас приходится выбирать. Если не выиграю — будет обидно.

Этот автобус на время станет для финалисток домом на колёсах. Первая остановка — Военная академия. После тёплого приёма —строевая подготовка. Задавать ритм красавицам помогали курсанты. Самые красивые леди столицы на день окунулись в мир военных. Некоторые с головой.

Урок №2, верховая езда. «Быть на коне» красавицам не привыкать. Держать осанку нужно не только на подиуме, но и верхом на лошади.

Оксана Савко, участница конкурса «Мисс-Минск-2011»:

Я себя чувствую именно на коне. Потому что это очень мощное грациозное животное. И когда ты сидишь верхом, ты себя чувствуешь как наездница, королева.

Слово этого человека стоит нынче дорого. Но нашим девушкам повезло — комплименты профессиональный стилист раздавала бесплатно.

Цирковое представление — дело рук не только артистов, но и столичных красавиц. Последние, в свою очередь, не ударили в грязь лицом перед профессионалами. Напротив — были на высоте.

Юлия Пуденкова, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:

Я всегда, когда ходила в цирк в детстве, всё время думала, что чувствуют девушки под куполом. И никогда не думала, что настолько так страшно вверху.

Какая девушка не мечтает о профессиональной фотосессии? Для столичных красавиц это не только удовольствие, но и серьёзный экзамен. Все полученные знания от педагогов они должны показать перед фотокамерой. Главное условие — естественность, тогда кадр будет удачным.

Десятки отснятых кадров всего для двух фотографий. Но зато каких! Фотосессия стала для большинства девушек мастер-классом.

Алена Соловьева, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:

Я поняла, что в любом случае нужно чувствовать себя уверенно и быть расслабленной на съемочной площадке.

Михаил Маруга, фотограф:

Для чего делается эти конкурсы? Чтобы открыть молодые таланты и потом помогать. Каждый, кто профессионально работает на этом конкурсе, занимается тем, чтобы таланты взрастить, продвинуть и показать общественности.