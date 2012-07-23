Летняя женская обувь сезона-2012: цвета, формы, декор и сочетание с верхней одеждой

Обувь этого лета – самая, пожалуй, яркая за последние несколько лет. Она сразу бросается в глаза своими сочными оттенками.

Актуальны насыщенные, даже немного кислотные, цвета: оранжевый, коралловый, лимонный, салатовый, синий, красный, бирюзовый, фиолетовый и малиновый. Возможны и сочетания нескольких ярких цветов в одной паре туфель или босоножек.

Конечно, невозможно себе представить летние коллекции прет-а-порте без снежно-белой обуви, которая требует аккуратности, но смотрится всегда безупречно.

Год назад на суд модниц была предложена прозрачная обувь. Те, кто к такому варианту отнеслись без должного серьеза, теперь могут кусать локти: босоножки из чистого прозрачного винила стали одним из главных трендов лета 2012.

Как и сияющая обувь. Металлизированные материалы, стразы и камешки ослепляют и манят. Золото и серебро – это классика, блеск любых других оттенков тоже приветствуется. Но требует более тщательного подбора к основному гардеробу.

Из прошлых сезонов, с некоторыми оговорками, перекочевала любовь дизайнеров к фактуре «питон». Причем важна именно фактура, а не расцветка. Туфли из кожи питона могут быть и ярко-желтыми, и сочно синими. На змеиную текстуру наносят также графические принты и всевозможные аппликации.

Теперь – о формах.

Если вас не пугает высокий каблук, то выбор моделей окажется безграничным. В моде и хрупкие шпильки, и более устойчивые каблуки, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Набирают все большую популярность эспадрильи, танкетки и платформы самых причудливых форм. Да уж, они придутся по вкусу не всем. Но наверняка найдут среди нас своих поклонниц. Ведь если раньше такая обувь была, честно говоря, мало пригодна для жизни, то теперь дизайнеры позаботились, чтобы массивные платформы стали воздушно-легкими, а колодки удобными.

Еще один тренд сезона – стиль 70-х годов прошлого века. А значит, ищем обувь с толстыми деревянными каблуками, круглыми носами, узорами в виде клетки или кружева и небольшими декоративными пряжками.

Нежелающим возвращаться в прошлое можно посмотреть в будущее. Есть некий футуризм в обуви с металлическими носами или вставками из сияющего металла. Причем такие туфли не только практичны и долговечны, но и весьма изящны. Могут иметь как массивный, толстый каблук, так и выглядеть совсем невесомо в вариантах легких босоножек.

Для более консервативных покупательниц продолжают занимать место на модных полках привычные глазу босоножки с многочисленными ремешками. Их ширина может быть любой. Такая, слегка грубоватая, обувь призвана сыграть на контрасте в комплекте с нежно струящимися платьями пастельных оттенков.

В качестве декора летней обуви нам предлагаются всевозможные плетения кожи, бусины и ремешки. Солнечно смотрятся различного рода этнические узоры, а также использование вышивки, бисера, пайеток, ленточек и бантиков.

Главной же трендовой неожиданностью сезона стали агрессивные шипы на изящных туфельках.

Ну, и конечно, лето немыслимо без сандалий и босоножек на плоской подошве. Они не сдают своих лидерских позиций уже много сезонов подряд. Разве что плетение становится все хитроумней, а традиционные пастельные цвета теперь соседствуют с яркими и неоновыми.

Иными словами, дизайнеры обуви предложили такое щедрое и разнообразное меню, что остаться голодными этим летом просто нереально. Даже если вы самый требовательный гурман моды.