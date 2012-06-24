Купальники сезона-2012. Актуальные стили, фасоны, а также сезонные запреты

Самое, пожалуй, главное в летней моде – это тренды в купальниках и пляжном гардеробе. Причем именно купальник становится королем всей пляжной свиты. То есть, под его цвет, фактуру и фасон необходимо подбирать все прочие элементы и аксессуары. Поэтому прежде всего определяемся с купальником. И начинаем с его фасона.

В этом сезоне на европейских пляжах чрезвычайно актуален ретро-стиль.

Марина Парфенович, дизайнер:

Что значит купальник в ретро-стиле? Верхняя часть – достаточно закрытый лифчик: без бретелек, цельный. Для тех, у кого маленькая грудь, есть дополнительные чашки. Они помогают поднимать грудь и делать ее красивой. Это может быть декор за счет различных пайеток или рюш. Эти купальники хороши для девушек, у которых маленький бюст.

Тем, кто хочет визуально увеличить формы, следует обратить внимание на купальники с плиссировкой. Они могут быть выполнены в любом цвете и с разными по крою лифами.

Марина Парфенович, дизайнер:

Здесь, например, очень хорошие чашки. Когда есть хорошая грудь и надо ее подчеркнуть, то эти чашки способствуют, будет красиво смотреться. Здесь немного декора. Это пряжки, украшенные стразами, стеклом.

Любительницы закрытых купальников тоже не останутся за бортом моды. Но в этом сезоне стоит забыть о совсем уж скрывающих тело фасонах. Конечно, такие купальники предназначены больше для плавания, чем для загара. Но показать себя солнцу модно и в них.

Марина Парфенович, дизайнер:

Приходит закрытый купальник, но вырезные бочки, или вырезная капелька на животе, или более оголенная спина, но закрытый перед. То есть такая игра с открытым телом и основное – подчеркивание бюста.

Леопард-зебра. Тоже еще в тенденциях, но здесь основное – очень красивый крой.

Здесь красивые вырезные бочки, декор минимальный за счет рюш, и спинка достаточно открытая.

Это такая штучка, в которой можно придти, покрасоваться, поплавать в море. Я бы не рекомендовала в нем загорать, потому что потом будет отдельно бока, отдельно все остальное. Но это красивый купальник, чтобы себя показать.

Купальник, который подходит для принятия как солнечных, так и морских ванн – это купальник-бандо. Он отличается отсутствием бретелек, возможна лишь съемная завязка через шею. Такие модели не оставят на загорелой коже бледных следов от бретелек, а конфигурации лифа (он может быть как лаконично простым, так и снабженным резинками или косточками) делают бандо универсальным по применению и подходящим для дам с любыми размерами и формами, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Однако, несмотря на достаточную либеральность пляжной моды, есть в ней и свои сезонные табу.

Марина Парфенович, дизайнер:

Категорическое «нет» – стрингам. Ушли полностью из пляжной моды стринги. Этому есть оправдание. У нас мода приходит из Европы, а на европейских пляжах запрещены стринги. Поэтому, если девушка приходит бюст и стринги – то нет, это уже вчерашний день.

Также шортики. Они, можно сказать, уходят. Но это все индивидуально.

Есть определенные фигуры, которым не подходит более открытая нижняя часть купальников. Поэтому шортики – это мода, может быть, может не быть, но есть еще особенности фигуры. Тут надо учитывать особенности фигуры, не гнаться за последними тенденциями, а больше слушать свое сердце.

Оно наверняка подскажет вам, какой купальник выбрать из тысячи разных. Ну, а если все же сомневаетесь, прислушайтесь к нашим советам: в следующем «Комоде» мы остановимся на трендах в цветовой гамме пляжного гардероба.