Купальники сезона-2012: актуальные цвета, рисунки и элементы декора

Быть ослепительней солнца – вот задача ваша и вашего купальника. Приверженность классике заставит остановиться на черном или белом цвете пляжного наряда. Но не обязательно, чтобы цвет выступал соло. В сочетании с противоположностью он заиграет еще ярче.

Марина Парфенович, дизайнер:

Если мы говорим о купальниках морской тематики или итальянской тематики, то фресковая тема очень четко здесь прослеживается. Основное – игра с цветом и такие декоративные элементы, как кисточки с косичкой.

Тут, в принципе, минимальный декор, но за счет красивой печати на материале, смотрится дорого.

Этим летом в тренде практически все цвета, за исключением кричаще-ярких и люминесцентных. Если глаз радуют однотонные купальники, будет прекрасно, если в них найдется место декору.

Марина Парфенович, дизайнер:

Это может быть декор стразами, но это должно быть очень аккуратно стразами – не весь купальник усыпан, а какой-то элемент один. Или же какие-то косички, какая-то кисточка.

Бусины, декоративные пряжки или бисер – не переживайте, что вся эта красота проживет лишь до первого купания в море. Во-первых, в качественных купальниках и вся фурнитура качественная, то есть не боящаяся летних пляжно-морских нагрузок. Во-вторых, не каждый купальник для купания.

Марина Парфенович, дизайнер:

Мы рассматриваем два купальника. Если мы загораем, мы хотим шикарно выглядеть, поэтому стразики, камушки, кисточки не помешают. Если мы говорим о море, то желательно, чтобы ткани были хорошего качества.

В качестве декора купальников может прекрасно выступать и притягивающий взгляд рисунок на ткани. Он в морской воде уж точно не пострадает.

Марина Парфенович, дизайнер:

Например, здесь – минимум декора, но – цветная печать на материале. Здесь игра идет такая в ретро-стиле – горошек плюс полосочка. И еще тематика морская. Мы можем это спокойно надевать без украшений, простое парео белого, или синего, или красного цвета. Будет красиво и стильно смотреться.

Морская тематика нарядов вот уже какое десятилетие подряд – неотъемлемая часть отдыха на море. Бело-синие полоски и легкомысленная женская игра на брутальный мотив мужских тельняшек каждый год звучат крайне модно.

Марина Парфенович, дизайнер:

Это такая тема беспроигрышная. Это могут быть дополнения в виде тельняшек или платья в виде тельняшек, единственный момент – золотая часть в декоре. Это на любителя. Это такая штучка, которая украшает, но не делает комплект вульгарным.

Наряду с морской тематикой принтов, в моде этнические узоры: от греческого меандра до всевозможных восточных мотивов.

Также интересно смотрятся многоцветные акварельные рисунки на ткани, особенно плиссированной, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Марина Парфенович, дизайнер:

И основное в этом купальнике – материал с добавлением шелковой нити. Он благородно смотрится, хорошо будет и в море, и на солнце. С ним ничего не произойдет.

Не забываем, что купальник – это еще и настроение. Уйти от пафоса в летнюю беззаботность помогут купальники с актуальными в этом сезоне фруктово-овощными рисунками.

Марина Парфенович, дизайнер:

Мы всегда любим играть с модой. Есть забавные купальники, которые задают настроение. Мы же летом не только ездим на море, мы отдыхаем на озерах, на даче. И такая дачная тема, которая задает улыбку, – это игра с фруктами. То есть печать на купальнике – яблоки, вишни. Это купальник-настроение.

Подбирая цветовую гамму, учитывайте, что на бледной коже плохо смотрятся купальники белого и зеленого цвета. Так что для первых дней на пляже берите комплекты любых других оттенков. А когда кожа приобретет легкий загар, можно позволить себе все разнообразие красок.

Марина Парфенович, дизайнер:

Главное, подбирая купальник, ты должна осознавать, что ты звездой должна быть на пляже, и что он тебе подходит, и что этот купальник – единственный и неповторимый.