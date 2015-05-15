Красота до кончиков ногтей. Тренды в маникюре весна-лето 2015

Ухоженные руки, естественная форма ногтей и простота цвета с одной стороны. С другой - сочные краски, шик и блеск.

В сезоне весна-лета 2015 любая модница сможет найти маникюр на свой вкус.

Телесный маникюр в стиле нюд, пусть не самый оригинальный тренд этого сезона, зато поможет вам выглядеть естественно и непринужденно. К тому же, он универсальный. С ним вы будете изящными и стильными.

Геометрические фигуры, полоски и трещины и другие дизайнерские повреждения… Всё это сейчас на пике популярности.

Не теряет своей позиции классический французский маникюр. Только в этом сезоне он приобретает более разнообразную гамму оттенков и фактур.

Главный бьюти-тренд этого сезона - «негативное пространство». Или иначе - свободное место на ногте. Такой маникюр добавит лёгкости в ваш образ.