Иван Айплатов: Стиль милитари будет популярен всегда (ФОТО+ВИДЕО)

Облачаться в военную форму в невоенное время – это вовсе не значит быть против мира во всем мире.

Кирзовые сапоги, шинель, портянки… Сегодня гардероб сторонников стиля милитари выглядит совсем не так. Достаточно 2-3 штрихов из военной формы, чтобы идти в ногу с этим направлением. Даже что-то одно – либо фасон, либо цвет – могут напоминать военную форму, но не копировать ее.

Брюки-галифе, рубашки с лацканами, пальто-кители, накладные карманы, ворот-стойка, металлические застежки, массивная обувь на рельефной подошве – наиболее популярные пути экспериментов с фасоном.

Можно вспомнить шапки-ушанки, которые уже не первую зиму успешно выполняют роль как мужского, так и женского головного убора. Они ведь тоже родом из военных лет, но настолько видоизменились, что эта связь почти стерлась. А порой мы и не подозреваем, что носим вещь с военной историей.