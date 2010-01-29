Фото. Гобелены в домах белорусов - признак достатка и роскоши

Раньше они украшали стены великолепных дворцов и замков. Сегодня мода на гобелены вернулась в современный интерьер, претерпев существенные изменения.

Наталья Иванова, заместитель директора салона гобеленов:

– Изменились сами сюжеты, сюжетная линия стала другая. Это и натюрморты, и пейзажи, появились полотна новых современных художников, и сюжет значительно изменился. Очень много детской тематики. Для современного интерьера гобелен стал более приемлемым.

Гобелены стали более тонкими, что дает возможность сделать четкую картинку, меньшего размера, более прорисованную, с мелкими деталями.



Теперь гобелены стали выпускаться в виде салфеток с разными тематиками, которые можно использовать как для кухни, так и для украшения гостиной, появились декоративные подушечки, в которые вставляется дополнительная подушка, ими можно украсить диван в гостиной, будет очень эффектно, это скатерти, покрывала, шторы из гобелена. В современном интерьере можно подобрать все приблизительно одного дизайна. Это будет и картина, и наволочки, и покрывало, если это гостиная или столовая. Если это гостиная, то можно подобрать картину и комплект подушек на диван.

Современный гобелен не очень прихотлив в уходе, потому как он не шерстяной, а в нем уже есть добавление синтетики, его можно просто попылесосить, либо протереть влажной тряпочкой, возможна ручная стирка либо химчистка. Ему нежелательно попадание яркого солнечного света постоянно. Он все-таки выгорает.

Изысканные, но непрактичные шерстяные волокна в гобелене заменили современные материалы. Сегодня для плетения используют волокна с небольшим добавлением синтетики, которые позволяют дольше сохранять красоту и яркость полотна.

Современные технологии дали вторую жизнь изысканному барочному украшению интерьера. Пестрое разнообразие гобеленов позволит без особого труда найти свежий аксессуар для гостиной, детской или спальной комнаты. Он привнесет изюминку или завершит стиль интерьера. Главное, дать возможность гобелену украсить ваш дом.