Цветокоррекция лица: мастер-класс по подбору средств, цвета и нанесению от визажиста Татьяны Седовой

Кроме маскирующего эффекта, косметическими средствами можно добиться и цветовой коррекции проблемных зон лица. Цветокорректирующие средства, как и камуфляжные, могут быть в виде стиков или кремообразных текстур. Но есть среди них и рассыпчатые варианты. Цвета – от зеленого или розового до фиолетового и оранжевого.

Татьяна Седова, визажист:

Если, например, это покраснение, то мы используем зеленый цвет, если это какая-либо желтизна, то мы используем фиолет.

В соответствии с проблемой, можно использовать базы разных цветов. Розовый – освежит лицо, фиолетовый – скроет желтизну, желтый – избавит от синюшности.

Заблаговременно нанесенная на кожу зеленая база, кстати, позволит сохранить нормальный цвет лица в ситуациях, когда вам придется раскраснеться от волнения или радости.

Однако использовать цветокорректирующую базу надо лишь в том случае, когда проблемные участки на коже лица занимают достаточно большую площадь. Если же проблема носит локальный характер, достаточно взять в руки цветной корректор, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Татьяна Седова, визажист:

На прыщик наносим зелененькое средство, аккуратно растушевываем. Сразу нейтрализует покраснение. Наносить лучше кисточкой, это более аккуратно.

Когда все недостатки замаскированы, можно наносить обычный тональный крем.

Татьяна Седова, визажист:

После того, как мы подготовили кожу, наложили тональные и корректирующие средства, все нужно закрепить рассыпчатой пудрой. Завершающий этап макияжа.

Ну вот, теперь лицо имеет идеально ровный тон, который, благодаря закреплению пудрой, сохранится на довольно продолжительное время. Но самое главное – грамотно подобранные и умело использованные камуфляжные и цветокорректирующие средства помогут вам сохранить уверенность в себе.