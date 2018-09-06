The National Interest (США). Почему у берегов Сирии собирается российский военно-морской флот?

Россия развертывает свой военно-морской флот в Средиземном море. Это крупнейшая подобная операция с момента окончания холодной войны, а по времени она совпадает с подготовкой сирийского режима Башара Асада к атаке на повстанцев в провинции Идлиб. США заявили, что готовы реагировать очень жестко в случае использования Асадом химического оружия, пишет The National Interest.

В конце августа 2018 года Россия приступила к развертыванию военно-морского флота к западу сирийского побережья Средиземного моря. Это стало крупнейшим подобным развертыванием Москвы со времен окончания холодной войны.

Передвижение флота произошло вскоре после того, как Кремль заявил, что Соединенные Штаты и их западные союзники замышляют новую серию ударов против режима президента Сирии Башара Асада.

Укрепление флота также происходит перед ожидаемым нападением сирийского режима на последний оплот повстанцев в сирийской провинции Идлиб. Советник по безопасности США Джон Болтон (John Bolton) предупредил, что Соединенные Штаты отреагируют «очень жестко», если режим будет использовать химическое оружие в Идлибе.

В апреле 2017 года и год спустя, в апреле 2018 года, американские силы нанесли удар по целям в Сирии в ответ на применение режимом химического оружия.

Москва в ответ заявила, что контролирующие Идлиб джихадисты планируют провести «отвлекающий маневр» в виде химической атаки и обвинить в ней режим, чтобы дать Западу повод для нанесения удара по нему. Теории заговора, касающиеся якобы отвлекающего применения химического оружия, распространены в российской государственной прессе.

Россия также предупредила американские и западные силы, чтобы они не вмешивались в операцию в Идлибе. «У нас есть факты, и мы направили нашим западным партнерам настоятельное предупреждение через наше министерство обороны и через министерство иностранных дел не играть с огнем», – заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом.

Параллельно с этим Россия играет своими военно-морскими мускулами у сирийских берегов.

«Я полагаю, что во многом это пиар, и размещение российских кораблей скорее связано с планируемыми операциями против Идлиба, – говорит Майкл Кофман (Michael Kofman), научный сотрудник Центра Уилсона в Институте Кеннана. – Существует также возможность, что они планируют широкомасштабную демонстрацию огневой мощи в сочетании с грядущими оперативно-стратегическими учениями».

Объем военно-морских сил – это более 12 кораблей, в том числе эскадренные миноносцы, фрегаты и подводные лодки, некоторые из которых вооружены крылатыми ракетами «Калибр» – также демонстрирует, что это «развертывание предназначено, главным образом для учений, но не только для них», – утверждает Керим Хас, работающий в Москве аналитик, специализирующийся на российских и турецких вопросах.

Хас заявил, что России требуется больше времени на установление поддерживающей инфраструктуры, чтобы сохранять «постоянное присутствие столь огромного флота там», так как ее попытки расширить свой военно-морской арсенал в сирийском порту Тартус «еще не завершены».

Вторая цель развертывания состоит в сдерживании атак США на силы режима.

«Россия, вероятно, намерена создать щит при помощи своих военно-морских и военно-воздушных сил против возможных ударов американских ВВС и подводного флота в регионе», – рассказал Хас, добавив, что он не предвидит «прямого военного столкновения между Россией и США».

Тимур Ахметов, специалист по Ближнему Востоку в Российском совете по международным делам, говорит, что считает развертывание флота сдерживанием «против любого вмешательства западных сил в Сирии».

«Другая позиция состоит в том, что любую оперативную паузу можно использовать, чтобы показать, что Россия не намерена никуда уходить, а способность западных игроков навязывать свои решения силой – снижается, – говорит Ахметов. – Иными словами, Россия хочет перенести противостояние из военной в политическую сферу, демонстрируя, что в ответ на любой военный шаг Запада у нее имеются эффективные контрмеры».

Кофман также предполагает, что Россия могла отправить в Сирию дополнительные силы, готовясь «к провокации».

«Многие могут этого не помнить, но в Сирии произошла масштабная атака на российские силы во время их учений „Запад" в сентябре 2017 года», – рассказывает Кофман. В ходе этого нападения джихадисты выдвинулись против российских сил в Идлибе и «угрожали окружить российские позиции и проникнуть на их территорию».

Москва ответила усилением воздушных ударов по Идлибу, положив, таким образом, конец полугодовому перемирию, в котором она выступала в качестве посредника.

Остается неясно, сколько единиц российского флота в Средиземном море будут просто участвовать в учениях и вернутся домой или будут находиться там, чтобы поддержать атаку режимных войск в Идлибе. Хас отметил, что учения должны продолжаться до 8 сентября, то есть до следующего дня после того, как лидеры Турции, России и Ирана встретятся, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

«Менее вероятно, что атака сирийской армии на Идлиб начнется до этого саммита, – говорит Хас. – Поэтому некоторые российские военные корабли, вероятно, покинут регион после военных учений или, по крайней мере, останутся там на временной основе».

Более того, Россия может полагаться в основном на военно-воздушные силы при атаке на Идлиб. Хас отметил, что количество российской военно-воздушной техники, развернутой на базе Хмеймим недалеко от Дамаска «также увеличилось по мере приближения учений».

«Россия, возможно, стремится также усилить свое военное присутствие в Сирии до начала атаки, отвлекая внимание от Идлиба на учения в восточной части Средиземного моря, – говорит Хас. – Поэтому можно предположить, что некоторая часть растущего в последнее время военного присутствия останется в регионе даже после учений в качестве вспомогательных сил, которые можно будет применить при атаке на Идлиб».

Если говорить в более широком смысле, то, по словам Хаса, Россия использует очередную возможность испытать свои разнообразные системы вооружений в зоне реальных боевых действий.

«России важно спроецировать свою военную мощь за границей, чтобы укрепить пиар своего оружия и престиж страны как великой державы на Ближнем Востоке и на востоке Средиземноморья, у которой есть огромные энергетические запасы, – говорит Хас. – В этом контексте становится понятно, почему российский Северный, Балтийский,Черноморский флот и Каспийская флотилия участвуют в учениях в восточном Средиземноморье наряду с военно-космическими и военно-воздушными силами».

«Это точно выходит за рамки символического послания американским и западным силам, они стремятся привлечь много внимания региональных „клиентов" к стратегическим бомбардировщикам, истребителям, военным кораблям и ракетным комплексам S-400 российского производства».

Источник: ИНОСМИ.РУ

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