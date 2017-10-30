«НЕЗАВИСИМАЯ газета». В Солнечную систему вторгся «чужой»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) сообщило, что через нашу Солнечную систему пролетел космический объект диаметром 300-400 метров. Даже в масштабах околоземного космоса – песчинка. И все же, пролет именно этой «песчинки» с большой вероятностью может стать историческим событием для наблюдательной астрономии и, соответственно, для человеческой цивилизации.

Дело в том, что очень похоже астрономы впервые в истории столкнулись с объектом из другой звездной системы. Такого до сих пор не наблюдалось. Этот межзвездный объект, как говорится в сообщении НАСА, похож на метеорит или комету. Объекту, диаметр которого меньше 400 метров, присвоили имя А/2017 U1. В агентстве отметили, что он достаточно быстро движется, поэтому астрономам приходится оперативно направлять телескопы на Земле и в космосе, чтобы более подробно разглядеть объект.

«Но это – не комета, – подчеркнул в беседе с «НГ» кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Сурдин. – Дело в том, что даже пролетая вблизи Солнца этот объект не образовал «хвост» за счет испарения ледяного ядра, что характерно для комет. Значит – это сухое тело. Что очень странно. Мы обмениваемся астероидами с другими звездами. Обычно звезды «отдирают» объекты с периферии других звездных систем. А тут – «подсушенное» тело, то есть, можно предположить, что оно было на достаточно близкой орбите к своей родной звезде».

Скорее всего, А/2017 U1 попал в Солнечную систему со стороны созвездия Лиры, пролетев межзвездное пространство со скоростью в 25 км/с. А/2017 U1 впервые заметили 19 октября при помощи телескопа, который находится на Гавайях. Астроном, заметивший объект, рассказал, что он не был похож на обычный астероид или комету из Солнечной системы.

Как считают исследователи, А/2017 U1 должен скоро покинуть солнечную систему. Он не будет пролетать рядом с восемью планетами по пути к Солнцу. 14 октября объект миновал земную орбиту на расстоянии в 24 млн км (это 60 расстояний от планеты до Луны). Сейчас тело со скоростью в 44 км/с летит в сторону созвездия Пегаса.

«Он пролетел, и мы видим его уже на отлете, – поясняет Владимир Сурдин. – У этого объекта очень маленькая звездная величина – 22-я (безразмерная числовая характеристика яркости объекта). Рассмотреть его теперь можно будет только в очень мощные 10-метровые телескопы. А время для экспериментов на этих телескопах расписано надолго вперед. Так что, только месяца через два можно ожидать первых результатов наблюдений за А/2017 U1». Для сравнения: Солнце имеет звездную величину -26,7 (в 400 000 раз ярче полной Луны).

Но в чем важность самого факта наблюдения межзвездного объекта? По словам Владимира Сурдина, интересно посмотреть, как часто чужое тело может попадать в нашу Солнечную систему. И это экспериментальное подтверждение, что мы обмениваемся астероидами с другими звездами.

Управляющий центром по изучению околоземных объектов Давид Фарноччиа сказал, что подобного случая исследователи ждали десятилетия. По его словам, долгое время существовала только теория, что астероиды и кометы перемещаются между звездами и минуют нашу солнечную систему. Теперь же такой объект удалось впервые увидеть.

Возможно, этот факт станет, помимо всего прочего, еще одним сильным экспериментальным подтверждением гипотезы панспермии – занесения органики, и даже жизни на Землю из других звездных систем. Впрочем, не исключен и зеркальный вариант последствий такого рода «контактов»…

65 миллионов лет назад именно удар гигантского астероида о Землю погубил динозавров на ней. Еще в 2010 году тогдашний глава Роскосмоса Анатолий Перминов сообщил, что готовится совещание, на котором предполагалось обсудить детали космической миссии к астероиду Апофис. Перминов также подчеркивал, что разрабатываются планы по созданию космического аппарата, который должен изменить траекторию полета Апофиса, чтобы окончательно устранить даже минимальную возможность его столкновения с Землей.

Впервые об Апофисе (в древнеегипетской мифологии – огромный змей, живущий в темноте подземного мира и пытающийся уничтожить Солнце) астрономы заговорили в 2004 году. Именно тогда был открыт этот астероид. По разным оценкам, его размеры составляют от 270 до 390 метров, масса – 260 млн. тонн. Его шансы столкнуться с Землей в 2029 году (в пятницу, 13 апреля, когда он впервые приблизится к нашей планете) поначалу были оценены как 1 к 37. Однако впоследствии американские исследователи исключили возможность столкновения астероида с Землей в 2029 году: Апофис пройдет рядом с нашей планетой на расстоянии около 29,5 тыс. км. Что, впрочем, тоже почти впритирку по космическим меркам. Как сообщает агентство BBC, NASA оценивает вероятность удара Апофиса в Землю в 2036 году как один шанс из 250 тысяч, в 2068 году она еще меньше – один к 330 тысячам. (По некоторым данным, американские специалисты могут отслеживать на высоте до 100 км объекты величиной с бейсбольный мяч.)

Но математическая вероятность – это еще отнюдь не страховой полис. Когда 1 июля 2002 года в небе над Боденским озером (Швейцария) столкнулись российский самолет Ту-154 и американский «Боинг-757», то некоторые эксперты заявляли, что вероятность этого была такой же, как и вероятность столкновения двух мух, летящих ночью по пустынным пересекающимся улицам. 10 февраля 2009 года над северной частью Сибири, на высоте 790 км над землей, произошло столкновение двух искусственных спутников: российского «Космос 2251» и американского Iridium 33. Даже специалисты затруднились с ходу оценить вероятность такого события – настолько она была исчезающе мала. Но все-таки событие произошло… Так что астрономы, конечно, уже прикинули и последствия для Земли столкновения с Апофисом.

Сила удара при плотности астероида 3000 кг на метр кубический и скорости входа в атмосферу 12,6 км/с может составить от 506 мегатонн до 1,5 гигатонны. Для сравнения: мощность взрыва Тунгусского метеорита оценивается в 2–20 мегатонн (в атмосфере тогда осталось около миллиона тонн пыли – 20–30% всей массы метеорита – и около 30 миллионов тонн окислов азота); взрыв вулкана Кракатау в 1883 году был эквивалентен примерно 200 мегатоннам. Диаметр кратера – около 6 километров. Жертв и разрушений, конечно, не избежать. Но радует, что хотя бы так называемой астероидной зимы не наступит, планетка наша, кряхтя, но все же переварит этот катаклизм.

Источник: Независимая газета

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.