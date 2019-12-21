«Звёздной болезнью» переболела. Инна Афанасьева в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов: Ваш самый большой гонорар за выступление?

Вадим Щеглов: С какой страной Вы себя ассоциируете?

Инна Афанасьева: Без своих детей.

Вадим Щеглов: Без чего Вы не проживёте и дня?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь: Саша зашил моё платье перед выступлением.

Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Инна Афанасьева:

Конечно!

Вадим Щеглов:

Вы боитесь одиночества?

Инна Афанасьева:

Нет.

Вадим Щеглов:

Ваш самый любимый композитор?

Инна Афанасьева:

Не бывает любимых. Есть просто хорошая музыка.

Вадим Щеглов:

Вы много тратите? Инна Афанасьева:

Транжира, вообще, страшная!

Вадим Щеглов:

У Вас была «звёздная болезнь»?

Инна Афанасьева:

Переболела.

Вадим Щеглов:

Любовь – это…

Инна Афанасьева:

Любовь – это Бог.

Также в интервью Инна Афанасьева рассказала:

– что думает о группе «Ленинград» и мате в песнях

– как беременная выступала в Москве и её жалел Кобзон

– почему нельзя говорить плохо о бывших супругах

– актуален ли сейчас формат «Славянского базара»

– какие напитки обязательно должны быть в её гримёрке

Смотрите 22 декабря в 21.15 на РТР-Беларусь.