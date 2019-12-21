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«Звёздной болезнью» переболела. Инна Афанасьева в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

21 декабря 2019 10:49
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Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Самый необычный поступок мужчины ради Вас?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Саша зашил моё платье перед выступлением.

Вадим Щеглов:
Без чего Вы не проживёте и дня?

Инна Афанасьева:
Без своих детей.

Вадим Щеглов:
С какой страной Вы себя ассоциируете?

Инна Афанасьева:
Беларусь.

Вадим Щеглов:
Ваш самый большой гонорар за выступление?

Инна Афанасьева:
Ха-ха-ха…

Вадим Щеглов:
Вас предавали?

«Звёздной болезнью» переболела. Инна Афанасьева в 10 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Инна Афанасьева:
Конечно!

Вадим Щеглов:
Вы боитесь одиночества?

Инна Афанасьева:
Нет.

Вадим Щеглов:
Ваш самый любимый композитор?

Инна Афанасьева:
Не бывает любимых. Есть просто хорошая музыка.

Вадим Щеглов:
Вы много тратите?

Инна Афанасьева:
Транжира, вообще, страшная!

Вадим Щеглов:
У Вас была «звёздная болезнь»?

Инна Афанасьева:
Переболела.

Вадим Щеглов:
Любовь – это…

Инна Афанасьева:
Любовь – это Бог.

Также в интервью Инна Афанасьева рассказала:

– что думает о группе «Ленинград» и мате в песнях

– как беременная выступала в Москве и её жалел Кобзон

– почему нельзя говорить плохо о бывших супругах

– актуален ли сейчас формат «Славянского базара»

– какие напитки обязательно должны быть в её гримёрке

Смотрите 22 декабря в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Белорусские исполнители # Культура # Инна Афанасьева

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