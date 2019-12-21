«Звёздной болезнью» переболела. Инна Афанасьева в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Самый необычный поступок мужчины ради Вас?
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Саша зашил моё платье перед выступлением.
Вадим Щеглов:
Без чего Вы не проживёте и дня?
Инна Афанасьева:
Без своих детей.
Вадим Щеглов:
С какой страной Вы себя ассоциируете?
Инна Афанасьева:
Беларусь.
Вадим Щеглов:
Ваш самый большой гонорар за выступление?
Инна Афанасьева:
Ха-ха-ха…
Вадим Щеглов:
Вас предавали?
Инна Афанасьева:
Конечно!
Вадим Щеглов:
Вы боитесь одиночества?
Инна Афанасьева:
Нет.
Вадим Щеглов:
Ваш самый любимый композитор?
Инна Афанасьева:
Не бывает любимых. Есть просто хорошая музыка.
Вадим Щеглов:
Вы много тратите?
Инна Афанасьева:
Транжира, вообще, страшная!
Вадим Щеглов:
У Вас была «звёздная болезнь»?
Инна Афанасьева:
Переболела.
Вадим Щеглов:
Любовь – это…
Инна Афанасьева:
Любовь – это Бог.
Также в интервью Инна Афанасьева рассказала:
– что думает о группе «Ленинград» и мате в песнях
– как беременная выступала в Москве и её жалел Кобзон
– почему нельзя говорить плохо о бывших супругах
– актуален ли сейчас формат «Славянского базара»
– какие напитки обязательно должны быть в её гримёрке
Смотрите 22 декабря в 21.15 на РТР-Беларусь.