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В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно

20 декабря 2019 17:46
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Новости Беларуси. Полонез, мазурка и краковяк. Новогодний молодежный бал прошел в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно-1

На паркете в ритме вальса закружились 150 пар изо всех уголков Минской области. Музыкальное сопровождение взял на себя симфонический оркестр Молодечненского государственного колледжа имени Огинского.

В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно-4

Удивляли гостей живые скульптуры, театральные зарисовки и праздничные фотазоны. Развернутый материал смотрите в нашем эфире в 23 декабря.

В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно-7

В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно-9

В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно-11

В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно-13

В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно-15

# Бал # Культура # Фотофакт

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