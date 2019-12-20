В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно

Новости Беларуси. Полонез, мазурка и краковяк. Новогодний молодежный бал прошел в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На паркете в ритме вальса закружились 150 пар изо всех уголков Минской области. Музыкальное сопровождение взял на себя симфонический оркестр Молодечненского государственного колледжа имени Огинского.