Звезда белорусской оперетты Виктория Мазур празднует 65-летний юбилей

Сегодня Виктория Мазур свой возраст не скрывает. Все же дата юбилейная — 65 лет. И в этот день звезда белорусской оперетты себя окружила самыми близкими людьми.

Несмотря на «творческий перерыв», Виктория Николаевна и сегодня востребована и любима поклонниками и коллегами. Именно она стала первой примой Музыкального театра с момента его основания в 1970 году. И этой сцене отдала более тридцати лет.

Виктория Мазур, народная артистка Беларуси:

Красивые женщины и мужчины, шикарная музыка и шикарные туалеты. Играешь спектакль, когда он заканчивается и закрывается занавес — начинаются будни.

Теодора, Сильва, Мадлен... И классический водевиль, и современный мюзикл — она раскрылась во всех жанрах. Обладательница лирико-драматического сопрано полного диапазона публику покорила одновременно и вокальным, и актерским талантами. А такой тандем в мире оперы и оперетты — настоящая редкость.

Виктория Мазур, народная артистка Беларуси:

Бог действительно дал хороший рост, хорошую внешность. Очень хорошо ложилось лицо под грим, очень музыкальная я была.

Музыкальное училище в родном Могилеве, Белгосконсерватория, поступление в Театр музкомедии. Четыре десятка главных ролей. Виктория Николаевна стала второй среди выпускников Могилевского музучилища после Василия Раинчика, кому присвоили звание народного артиста Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктория Мазур, народная артистка Беларуси:

Мне предлагал Шаровский ехать в Одессу, Курочкин два раза звал в Свердловск — одни из самых лучших театров. Мне писали из Краснодара. Много можно было куда уехать. Но я очень люблю свой театр. Но дело даже не в этом. Я очень люблю Беларусь и свой город Минск.

Виктория Николаевна и после ухода из театра на плаву. Правда, теперь у нее больше времени на любимую внучку. Для которой бабушка — настоящий пример для подражания.