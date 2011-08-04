Прямой эфир

Звезда белорусской оперетты Виктория Мазур празднует 65-летний юбилей

04 августа 2011 19:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня Виктория Мазур свой возраст не скрывает. Все же дата юбилейная — 65 лет. И в этот день звезда белорусской оперетты себя окружила самыми близкими людьми.

Несмотря на «творческий перерыв», Виктория Николаевна и сегодня востребована и любима поклонниками и коллегами. Именно она стала первой примой Музыкального театра с момента его основания в 1970 году. И этой сцене отдала более тридцати лет.

Виктория Мазур, народная артистка Беларуси:
Красивые женщины и мужчины, шикарная музыка и шикарные туалеты. Играешь спектакль, когда он заканчивается и закрывается занавес — начинаются будни.

Теодора, Сильва, Мадлен... И классический водевиль, и современный мюзикл — она раскрылась во всех жанрах. Обладательница лирико-драматического сопрано полного диапазона публику покорила одновременно и вокальным, и актерским талантами. А такой тандем в мире оперы и оперетты — настоящая редкость.

Виктория Мазур

Виктория Мазур, народная артистка Беларуси:
Бог действительно дал хороший рост, хорошую внешность. Очень хорошо ложилось лицо под грим, очень музыкальная я была.

Музыкальное училище в родном Могилеве, Белгосконсерватория, поступление в Театр музкомедии. Четыре десятка главных ролей. Виктория Николаевна стала второй среди выпускников Могилевского музучилища после Василия Раинчика, кому присвоили звание народного артиста Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктория Мазур, народная артистка Беларуси:
Мне предлагал Шаровский ехать в Одессу, Курочкин два раза звал в Свердловск — одни из самых лучших театров. Мне писали из Краснодара. Много можно было куда уехать. Но я очень люблю свой театр. Но дело даже не в этом. Я очень люблю Беларусь и свой город Минск.

Виктория Николаевна и после ухода из театра на плаву. Правда, теперь у нее больше времени на любимую внучку. Для которой бабушка — настоящий пример для подражания.

Виктория Мазур

Виктория Мазур

Виктория Мазур

Виктория Мазур

# Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
30 июля 2011 14:01

На «Новой волне 2011» уже два дня в тройке лидеров - исполнитель из США Джейден Фелдер

29 июля 2011 18:43

Выставка украшений и предметов интерьера ручной работы в Минске

28 июля 2011 18:15

В минском Доме Москвы прошли торжества по случаю Дня крещения Руси