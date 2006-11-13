Прямой эфир

Запись на экскурсии по Национальной библиотеке Беларуси приостановлена

13 ноября 2006 12:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
График посещения группами здания составлен до конца текущего года. Но для читателей двери хранилища знаний открыты. Ежедневно библиотека обслуживает свыше тысячи посетителей. Они работают как с изданиями, которые предоставляются по запросу, так и с электронным каталогом, электронной библиотекой компакт-дисков. Всего же с момента открытия читателями Национальной библиотеки Беларуси стали более 25 тысяч человек. Основная масса читателей - это студенты и учащиеся, люди с высшим образованием. В числе читателей также люди с ограниченными возможностями, для работы которых в библиотеке созданы условия. К концу года планируется начать обслуживание слабовидящих людей. Этой категории посетителей будет предоставляться так называемая озвученная литература.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
13 ноября 2006 09:32

История страны в экспозициях

08 ноября 2006 11:52

На сцене Национального академического Большого театра балета - "Дон Кихот"

07 ноября 2006 17:07

В Австралии открылась знаменитая выставка <Морская скульптура>