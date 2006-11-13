Запись на экскурсии по Национальной библиотеке Беларуси приостановлена

График посещения группами здания составлен до конца текущего года. Но для читателей двери хранилища знаний открыты. Ежедневно библиотека обслуживает свыше тысячи посетителей. Они работают как с изданиями, которые предоставляются по запросу, так и с электронным каталогом, электронной библиотекой компакт-дисков. Всего же с момента открытия читателями Национальной библиотеки Беларуси стали более 25 тысяч человек. Основная масса читателей - это студенты и учащиеся, люди с высшим образованием. В числе читателей также люди с ограниченными возможностями, для работы которых в библиотеке созданы условия. К концу года планируется начать обслуживание слабовидящих людей. Этой категории посетителей будет предоставляться так называемая озвученная литература.