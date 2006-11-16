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Загадка природы и мироздания

16 ноября 2006 08:57
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В Министерстве иностранных дел открылась персональная выставка картин художника Виктора Королева. Здесь представлено около 25 его работ разных лет. Это станковая живопись: пейзажи и портреты. Работы мастера высоко ценятся не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами, открывая выставку отметил  заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Виктор Гайсенок.
Зимние и осенние виды Минщины - излюбленная тема Виктора Королева. Часть картин написана на озере Долгое на Браславщине.  Он отмечает, что за видимой простотой его картин скрывается загадка природы и мироздания.
# Культура

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