Юмор и сатира помогли бить фашистов

Ровно 65 лет назад, 5 июля 1941 года, начала выходить известная газета-плакат <Раздавiм фашысцкую гадзiну!>. В музее истории Великой Отечественной войны впервые открылась выставка, где представлены почти все номера этого издания. В экспозиции - личные вещи и рукописи авторов. Всего же здесь собрано около трехсот предметов.

Изображения гитлеровцев в неприглядном виде и стихи соответствующего содержания - такой была сатира военного времени. И своеобразный оптимистический лозунг той эпохи - победа придет непременно! Таким был уже первый номер агитплаката <Раздавiм фашысцкую гадзiну!>.

<Первые 13 номеров издались в Беларуси, в прифронтовой полосе в районе Гомеля. Была создана специальная передвижная типография на базе фабрики <Полеспечать>, - рассказывает ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Наталья Филиппович.

Потомственный художник Сергей Волков вспоминает: его отец, Анатолий Валентинович, начал сотрудничать с газетой после освобождения Минска. Трудился увлеченно, хорошо понимая, какие эмоции вызывали у читателей эти гротескные и, по своей сути, разоблачающие рисунки. Сам художник хоть и не воевал, зато все тяготы того времени испытал, как говорится, на себе.

В мае 43-го редактором газеты-плаката стал Кондрат Крапива. Периодичность выхода не всегда удавалось соблюдать. Тем не менее, за четыре года вышло более 140 номеров. 127 из них сегодня хранятся в музее.

