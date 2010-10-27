Выставка всемирно известного белорусского художника Заборова впервые открылась в Минске

В Национальном художественном музее Минска впервые открылась персональная выставка Бориса Заборова. Всемирно известный белорусский художник вот уже 20 лет живет и работает в Париже.

Борис Заборов, художник:

Некоторое количество лет назад я и не мог представить этот день. У меня не доставало ни фантазии, ни воображения. Но тем не менее, он состоялся, и я благодарен жизни, что это произошло.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Гэта выстава з’яўляецца яскравым укладам, элементам, аб’ядноўваючым усіх мастакоў, незалежна ад таго, жывуць яны ў Беларусі ці па-за яе межамі, але звязаных аднім — сваімі каранямі.

В минской экспозиции представлены 36 полотен и одна скульптура. Много пейзажей, фигурных композиций, а также портреты, как правило, с безымянными персонажами и нейтральными названиями: «Семейный портрет», «Девушка в пространстве», «Девочка с шаром», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».