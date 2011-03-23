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Выставка Антуана Гонена, французского фотохудожника, в Минске

23 марта 2011 15:04
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Серия работ «Горизонты» известного французского фотохудожника Антуана Гонена выставлена в галерее «Университет культуры» в Минске с 15 по 27 марта.

Выставка открывает для нас новые горизонты Франции. На фотографиях — Франция от севера до юга — реальные места, реальные пейзажи и сюжеты.

Денис Барсуков, директор художественной выставки «Университет культуры»:
Безусловно, это мастер высочайшего уровня, это высочайший класс фотографий. Эти снимки интересны тем, что в них нет ничего лишнего. Это настоящее художественное фото, которое рождает художественный образ.

Выставка организована Посольством Франции в Республике Беларусь и проходит в рамках «Франкофобии» — проекта, направленного на популяризацию французского языка и французской культуры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Культура # Художники Минска

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