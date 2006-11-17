Всенощная в железнодорожном вагончике

В столичном микрорайоне "Сухарево" заложен фундамент новой православной церкви в честь архангела Михаила. Здесь это первый православный храм.

В проекте сочетаются древний византийский и современный архитектурные стили. Начав земляные работы год назад, выяснилось, что фундамент получается дорогим. В решение данного вопроса оказали помощь специалисты Белорусского национального технического университета. За счет применения новых технологий им удалось добиться удешевления стоимости строительства.

Пока богослужения совершаются в списанном железнодорожном вагоне. 21 ноября, в день Собора Архистратига Михаила в приходе отметят престольный праздник. А накануне Всенощное бдение там совершит Владыка Филарет.

"От себя и от лица прихода, и от всех прихожан приглашаю всех жителей "Сухарево", верующих православных посетить наш храм. Конечно, всех мы не можем вместить, но прийти и подать записочку всегда есть возможность. Храм наш открыт с 9 утра и до 9 вечера", - сказал настоятель прихода в честь Архангела Михаила Игорь Галаков.