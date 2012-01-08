Владимир Винокур: В конце представления в Минске зрители всегда встают

Юморист, актёр, телеведущий и певец. Личность народного артиста России Владимира Винокура многогранная и интересна. В Минск артист приезжает всегда с большим удовольствием и старается погостить в столице хотя бы несколько дней, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Винокур, народный артист России:

Здесь народ такой добрый, открытый, трудолюбивый, благодарный, очень театральный. У меня отец родился и вырос под Гомелем, в Калинковичах, поэтому я имею прямое отношение к Беларуси.

У нас обоюдные отношения с Беларусью, с Минском, да и с другими городами. Я всегда с радостью сюда еду. У меня есть ребята, которые вообще в первый раз приехали в Беларусь и они волнуются. Но я уверен, что финал концерта будет «ломовой», потому что в Минске зрители всегда встают. Я знаю, что ни одного билета в продаже не осталось, и для меня это большая честь. А для них особенно, потому что они впервые здесь. Я им рассказывал, какой красивый Минск. Они днём бегали, гуляли, смотрели, фотографировались.

Я покажу им места, которые очень люблю. Старые дома, ещё времён Советского Союза, и много новых. Я им показывал Дворец спорта, в котором я неоднократно выступал в 70-х годах в составе вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». И это было здорово, и это было шумно, были аншлаги. А самое главное, мы были молодые. А состав был феноменальный: Володя Кузьмин, Саша Нарыкин, Алексей Глызин, Сергей Беликов, Пресняков-старший, Лена Преснякова и с нами приезжали маленький Володя Пресняков и маленький Дима Маликов. И кажется, что это было недавно, а было давно.