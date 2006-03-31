"Весенние штучки" приглашают...

Так называется новая программа короткометражных фильмов из архива XXI Международного Берлинского фестиваля короткометражны фильмов "ИнтерФильмВосток". Она началась 31 марта в столичном Доме кино. В этот раз для показа в Минске отобраны короткометражные фильмы из восьми стран мира, созданные в последние десять лет. Они предназначены для массового просмотра, возрастных и интеллектуальных ограничений не имеют. Показ программы продлится до 2 апреля. Международный Берлинский фестиваль короткометражных фильмов "ИнтерФильмВосток" известен как фестиваль молодого, независимого и альтернативного короткометражного кино. Всего же архив фестиваля располагает запасом свыше 10 тыс. лент самых разных жанров и направлений - от детской анимации до "взрослого" документального кино.