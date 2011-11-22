Валерия Раевского похоронят на Восточном кладбище Минска

Новости Беларуси, Минск. Попрощаются с народным артистом сегодня в минском Доме литератора.

Валерий Николаевич умер 19 ноября на 73-м году жизни после тяжелой болезни. Он 35 лет был главным режиссером и художественным руководителем Купаловского театра. Создал около полусотни спектаклей, в том числе в России, Украине, Ирландии, Польше, Словении и Эстонии. Работы Раевского стали призерами многочисленных театральных фестивалей.

Валерий Николаевич запомнился как режиссер, который принес в Купаловский новую эстетику. Он создал удивительный, таинственный образный мир произведений отечественных драматургов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.