В США появится мемориальный комплекс Мартина Лютера Кинга

Церемония закладки первого камня прошла в Вашингтоне. Памятный комплекс расположится в самом центре города.

Вход в музей будет открывать скульптура под названием "Гора отчаяния". Изваяние станет символом расового раскола американского общества, с которым боролся Мартин Лютер Кинг. А на гранитном основании статуи появятся имена защитников прав человека.

На церемонии в честь начала строительства присутствовали президент США Джордж Буш и бывший глава государства Билл Клинтон, а также лидеры борьбы за гражданские права в Америке, родственники и близкие друзья Лютера Кинга.

Создателям сооружение мемориала обойдется в 100 миллионов долларов. Значительную часть средств пожертвовала на строительство вдова Кинга, скончавшаяся в начале этого года. Окончательное строительство мемориала планируется завершить к 2008 году.