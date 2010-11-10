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В Минске провожают в последний путь художника Михаила Савицкого

10 ноября 2010 12:41
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Тело народного художника, имеющего звание «Герой Беларуси», будет предано земле на Аллее почетных граждан Восточного кладбища Минска. Гражданская панихида уже завершилась в Центральном доме офицеров. Михаил Савицкий ушел из жизни 8 ноября на 89-м году после продолжительной болезни. Кисти мастера принадлежат десятки полотен. В них — судьба человека, который прошел тернистый путь жизненных испытаний и личная тревога за судьбы мира.

Попрощаться с мастером в Центральный дом офицеров пришли сотни людей. Среди них — представители власти, государственных и общественных организаций, коллеги, друзья и многочисленные почитатели его творчества. Одним из первых к гробу лег венок от Президента Беларуси. Отдать дань уважения мастеру пришли Глава Администрации Президента Владимир Макей и первый заместитель Главы Администрации Президента страны Наталья Петкевич.

# Культура # Художники Минска

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