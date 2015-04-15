В Минске прошла Международная выставка авторской куклы и мишек тедди «Панна доля»

На этих выходных Минск превратился в настоящую страну чудес. Отправляемся на выставку «Панна доля»

Уникальный культурный диалог! Во второй раз состоялась Международная выставка авторской куклы и мишек тедди «Панна доля». Дворец искусств стал уютной гостиной для гуру кукольного мира. 20 стран, 480 успешных мастеров и более 3, 5 тысяч талантливых работ и произведений искусства! Выставка становится традицией и окунает зрителей в мир волшебного арта.

От шарнирных до фарфоровых и текстильных… На выставке были представлены все направления авторской куклы. Зрители не только любовались изящной техникой, но могли сполна ощутить внутренний мир персонажей… Ведь каждый художник наполняет куклу эмоцией, они передают энергетику, рассказывают вам свои истории и призывают задуматься о вечном. Эти феи туманов словно наполняют вас гармонией и дарят ощущение легкости и новизны. Российский автор Ирина Горюнова работает в технике бумажной глины и всегда удивляет зрителей. На этот раз попробовала себя еще и в роли модельера!

Легенды кукольного мира задают новые тенденции в искусстве и вдохновляют на развитие других мастеров. Их работы – мечта коллекционеров. Фарфоровые ангелы с пронзительными глазами от немецкого художника Сью Линг Ванг или очаровательные принцессы, которые празднуют Китайский новый год и собираются на маскарад от немки Сильвии Везер. Ее куклы напоминают

Думаете кукол создают только женщины!? Белорусский мастер Сергей Дроздов опровергает все стереотипы и окунает нас в мир научной фантастики и стимпанка. Его брутальная техника и харизматичные герои трогают и вызывают улыбки!

От стилиста до философа… Кукольная стихия требует от мастера много. О прекрасном творчестве белоруски Галины Дмитрук хорошо знают в России, Европе, Америке. Изящество и невероятные скульптуры. Технические приемы, разные стили в искусстве, мода и даже анатомия тела – выразительные средства для художника, которыми она раскрывает внешнюю и внутреннюю красоту женщины. Мягкую, умиротворенную, прозрачную, как шелк. Прогресс лишил нас времени, но не лишил возможности чувствовать, уверена автор коллекции.

На выставке стал традицией конкурс на лучшую куклу года, которую выбирает международное жюри. Специальный приз – скульптура золотая рука мастера. В этом году ее получила замечательная работа от мастера Нины Дмитрук под названием «Явь и навь», - как день и ночь, светлая и темная сторона. Второй год подряд белорусы лидеры! Наша страна приобщается к кукольному движению в мировом масштабе, зритель учится ценить искусство, кукольники обмениваются опытом и совершенствуются. Пожелаем проекту творческих побед!