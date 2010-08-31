В четырех клиниках Европы голос Витаса используют для лечения

Когда на экраны вышел первый клип Витаса, всю страну всерьез интересовал вопрос: есть ли у певца жабры, и почему он носит костюмы, закрывающие шею.

Сергей Пудовкин, продюсер:

Он - артист, который выходит на сцену, поет своим голосом, поет свои песни и делает свою работу.

Достоинство его голоса готова подтвердить сама Алла Пугачева. По словам Сергея Пудовкина, на рождественнских вечерах она лично проверила диапазон голоса Витаса.

Жабры Витаса — один из самых великих пиар-мифов отечественной эстрады. Если со свадьбами и любовью все понятно, то этот продюсерский ход до сих пор привлекает внимание светских обозревателей.

Рамзан Рамзанов, светский обозреватель:

Когда человек все время отпирается, ничего доказать невозможно. Почему он не давал интервью все это время и не дает до сих пор? Потому что первым вопросом будет: «Покажите ваши жабры».

А недавно продюсер артиста сделал еще одно почти фантастическое заключение: голос Витаса можно использовать в оздоровительных целях.

Сергей Пудовкин:

В четырех клиниках Европы музотерапия от Витаса используется в качестве официального метода лечения пациентов. Были сделаны достаточно длительные и сложные исследования.

Предметом анализа стали уникальные возможности его голоса, который оказывает сильнодействующий эффект на самочувствие людей. В Китае, где Витас невероятно популярен, в сверхъестественные способности певца верят уже давно.