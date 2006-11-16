В БГУ отрывается 5-ая Международная научная конференция "Мова-лiтаратура-культура"

В ней примут участие более 250 белорусистов из нашей страны, а также России, Украины, стран Балтии, Польши, Венгрии, Германии, Австрии, Швейцарии и США. Форум открывается 16 ноября в Белгосуниверситете. Мероприятие посвящено 80-летию со дня рождения известного языковеда, заслуженного работника высшей школы Беларуси, лауреата Государственной премии республики Льва Шакуна. Впервые состоится заседание круглого стола "Беларуская мова як замежная", участники которого рассмотрят проблемы обучения белорусскому языку как в нашей стране, так и за ее пределами.