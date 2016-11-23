Уникальная коллекция древних предметов Вячеслава Раковича

Глиняные горшки, каменные топоры, наконечники, скребки, утюги, часы и самовары. Глядя на всю эту красоту, складывается впечатление, что мы очутились в музее истории. Однако это всего лишь небольшая кухня в столичной квартире, где и хранится удивительная коллекция Вячеслава Раковича. Уже сегодня обладатель всех этих богатств и не упомнит, сколько всего у него экспонатов. Главное, что все они дороги его сердцу, благодаря своим удивительным историям. Ведь ещё несколько десятилетий тому эти предметы служили кому-то верой и правдой.

Любовь к предметам старины не угасла со временем в сердце Вячеслава Александровича. А лишь вспыхнула ещё больше. Потому, отправляясь в археологические экспедиции или путешествуя по просторам нашей страны, он никогда не возвращался домой с пустыми руками.

Так, он тщательно сохраняет то, от чего уже давно пытаются избавиться владельцы. Например, вот этот уникальный колокольчик Вячеславу Александровичу подарили в одной из деревень Гродненской области.

Не меньший интерес вызывает и вот эта кружка. Судя по эмблеме, она принадлежала американскому солдату и была сделана для военно-морского флота. А потому история о том, как она оказалась на наших землях и в нашем времени, может быть весьма интересна, но, к сожалению, пока не выяснена.

Но вот больше всего Вячеслав Александрович гордиться своей удивительной коллекцией рушников. Их у него аж 200 штук. Здесь представители из разных регионов Беларуси, выполненные в разной технике и в разные годы. Например, вот этот уникальный экземпляр был сделан в 19 веке согласно староверческим традициям.

А вот рушник из Слуцкого региона и вовсе поражает своей необычной цветовой гаммой. Уж очень он напоминает знаменитый слуцкий пояс.

Уже сегодня все эти предметы старины, которые так бережно хранит Вячеслав Александрович, совсем не пригодны в быту. Однако, находясь в их окружении, складывается впечатление, будто колдовские чары окутывают нас. Ведь каждый предмет здесь способен рассказать свою историю и приоткрывает нам невероятные тайны прошлого.