Умер актер, композитор и певец Павел Смеян

Актёр театра «Ленком» умер в возрасте 52-х лет в одной из клиник Германии, где проходил курс лечения от онкологического заболевания, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на радиостанцию «Эхо Москвы».

Зрителям запомнились его работы в лентах: «Мэри Поппинс, до свидания!», «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди», а также в рок-операх «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Юнона и Авось».



Павел Смеян играл на сцене, работал в Росконцерте, в группе «Рок-Ателье», принимал участие в более чем 20-ти кинофильмах как автор и исполнитель песен.

Павел Смеян родился в Москве 23 апреля 1957 года в семье киноработников. Начальное музыкальное образование получил в Детской музыкальной школе № 7 города Москвы. Продолжил его в ГМУ им. Гнесиных на эстрадном отделении. Закончил обучение по классу саксофона. Состоял на службе в Московском объединении музыкальных ансамблей (МОМА). Работал в филармониях Амурской, Красноярской, Калининградской и Московской областях, Росконцерте. Постоянное место службы – Московский театр «Ленком».



Голос певца можно услышать во многих кинофильмах. В период с 1980 по настоящее время Смеян спел песни и озвучил роли более чем в 20 кино- и мультфильмах, в том числе: «Трест, который лопнул», «Мери Поппинс, до свиданья!», «Военно-полевой роман», «Поезд вне расписания», «Валентин и Валентина», «Ваш выход, девочки!», «32 декабря», «Случай в аэропорту», «Остров погибших кораблей», «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди».

Также, в театре «Ленком» актёр спел в музыкально-драматических постановках «Тиль» и «Люди и птицы». В постановке ГЦКЗ «Россия» оперы «Джордано» Смеян исполнил одну из главных партий и сыграл главную роль.

В разные годы в качестве исполнителя и ведущего принимал участие в таких популярных программах Центрального телевидения, как: «Утренняя почта», «Шире круг!», «Новогодний огонек», «Старый телевизор». Выпустил несколько грампластинок и компакт-дисков. Озвучивал персонажей компьютерных игр. В 2007 году выпустил рок-оперу «Идут белые снеги».