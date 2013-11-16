Теперь и в Беларуси ученые делают генные картины

Новости Беларуси. ДНК как часть интерьера. Белорусские ученые начали делать генные картины.

Такой вид научного искусства очень популярен на Западе. Всего капля слюны или крови и рождается уникальный шедевр. Правда, от анализа до создания изображения нужно пройти долгий путь, который под силу лишь генетикам. Им на помощь приходит современное оборудование.

Молекула ДНК очень маленькая, поэтому, чтобы увидеть гены, ее нужно увеличить в сотни, тысячи раз. Потом в специальном аппарате эти молекулы разгоняют в электрическом поле. Полученную картину фотографируют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Республики Беларусь:

Мы даем сертификаты-картины, в которых эти гены зафиксированы. И если обычно вешают портреты своей внешности, то тут портрет своего генотипа. Это, конечно, уникальная картина, потому что нет двух одинаковых генотипов, - у всех людей гены разные.