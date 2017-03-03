Талантливый белорусский гитарист FERGIO: Музыкант должен чувствовать и уметь управлять характером гитары!

Талантливый гитарист-виртуоз Фёдор Лысенко под сценическим псевдонимом FERGIO променял карьеру рок-музыканта (экс-участник группы «ЧуVство Полёта») на сольное исполнение. В необычной технике fingerstyle, которая завораживает.

Участник шоу талантов «Я Могу», лауреат международных конкурсов, среди которых – престижный конкурс Guitar Masters 2016.

Он виртуозно перебирает струны гитары, задевая мелодией человеческую душу «за живое». Переплетение звуков гармоний, перкуссии, необычных переборов и захватывающих редких приемов игры.

Невероятный колорит, ощущение магии и волшебства. Удары по корпусу, струнам, бенды, тэппинг обеими руками и даже слэп. Сочетание в себе сложнейших приёмов и разнообразных способов извлечения звука акустической гитары. Сегодня, помимо карьеры на сцене, он обучает игре на гитаре и готов поделиться своими знаниями и умениями с каждым.

О творчестве

Я не преследую какие-то задачи, чтобы как-то выделиться. У меня задача одна: передать атмосферу моей музыки, а вместе с ней и моё внутреннее состояние. Обычно музыка всегда пишется под каким-то особенным настроением, чувством. Когда она приходит ко мне, всегда присутствует некая магия. Обычно это происходит когда ты полон каких-то идей, мыслей, когда на 100% счастлив или, напротив, на 100% «разбит» в душе. Твоя целостность или полное опустошение чувств – факторы, позволяющие мне прикоснуться к чему-то неизведанному, тому, что скрыто от глаз, то, без чего ты не можешь жить и без чего не сможешь раскрыть себя.

Думаю, самые лучшие произведения пишутся быстро. Дорабатываются долго, а пишутся быстро! О творческих планах и идеях

Меня посещают разные идеи, большинство из них, всё же, носят музыкальный характер. Я прекрасно понимаю, что любая идея без реализации, не имеет смысла вообще. Для этого нужно много времени, поэтому стараюсь выделять главные, стоящие и постепенно реализовывать их. О музыке

Неоднократно я пытался убежать от музыки, но меня всё равно тянет в эту сферу.

Теперь я у неё на привязи, а она у меня на крючке, и меня устраивает такой расклад! Давно мечтаю изменить систему обучения игры на гитаре и сделать это с помощью Интернета. Цель – показать каким простым, доступным и увлекательным может быть обучение, добавив в него немного интерактива и игрофикации. О чувствах и эмоциях

Есть такое выражение «задеть струны души»… Человека можно задеть, да. Но не всегда он сможет передать свои чувства. Гитара – она, думаю, может передать то, что наболело.

Это лучшее средство для выражения себя в любом душевном состоянии. Когда я беру гитару в руки, понимаю, что лучше сыграть на ней, чем кому-то «излить душу».

О гитаре

Через гитару можно многое передать: абсолютно все твои эмоции и чувства. Играю всегда и везде, когда она под рукой: дома, на работе, в поезде, на отдыхе. Гитара стала для меня и работой, и увлечением, и хобби, и отдыхом. У каждого инструмента есть свой характер. Музыкант должен его чувствовать и уметь им управлять!