Стилю 40-х белорусские модельеры обещают придать новый оттенок

14 ноября в Минске стартовала неделя моды Беларуси. Она определит лучших отечественных дизайнеров и покажет последние новинки предстоящих сезонов весны и лета.

Главная цель будущих показов одна: доказать, что носить белорусское - не только доступно, но и модно. приятно отметить, что в этой сфере белорусские мастера не уступают раскрученным европейским брэндам.

Эта мода красива, элегантна и лишена крайностей. Хотя и не без некоторого налета богемности, что позволяет ей не быть скучной.

Основная задача Недели моды - повысить престиж и конкурентоспособность национального продукта, найти потенциальных деловых партнеров, а также содействовать продвижению продукции на отечественном и зарубежном рынках. Но одежда белорусских дизайнеров и сегодня уже пользуется большой популярность.

Самое яркое событие Недели моды - фестиваль "Ситцевый бал" - запланировано на 15 ноября. В нем примут участие профессиональные дизайнеры, творческие мастерские белорусских предприятий и даже студенты. Все приглашенные на фестиваль смогут получить ответ на столь волнующий вопрос - так что же станут носить весной и летом следующего года.