Список чудес света XXI века пополнится

Специальный комитет под руководством известного швейцарского путешественника, кинематографиста и исследователя Бернарда Вебера готовит список новых чудес света.Среди объектов - афинский Акрополь, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, храм Василия Блаженного в Москве, а также римский Колизей, Эйфелева башня в Париже, Великая Китайская Стена, город инков Мачу-Пикчу в Перу и храмовый комплекс Тадж-Махал в Индии и другие. В акции "выбор XXI века> может принять участие любой житель Земли. Объект, достойный списка новых чудес света, можно на сайте комитета в Интернете. Результаты огласят на торжественной церемонии в Лиссабоне летом 2007 года.