Скандальный календарь от Цеслера на 2011 год

Музыкальная премия СТВ: группа «J:Морс» забросала зрителей дисками, а Quest Pistols — туалетной бумагой!

Концерт «Музыкальная премия СТВ» состоялся 16 ноября во Дворце Республики в Минске. Артистам в торжественной обстановке выставке выставили оценки за год. А зрители насладились 3-часовым концертом с участием звезд отечественного и российского шоубизнеса.