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Скандальный календарь от Цеслера на 2011 год

02 декабря 2010 16:04
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Владимир Цеслер, ведущий белорусский дизайнер и художник, назвал 12 лучших художников Беларуси. Почему именно 12? Оказывается, чтобы создать календарь на 2011 год с работами лучших художников Беларуси.
Владимир Цеслер, дизайнер, художник:
В один месяц нельзя вжать всех хороших художников, которые у нас есть. Это хорошо, если это стало бы традицией.
 
Фото. Владимир Цеслер, дизайнер, художник
 
Фото. Скандальный календарь от Цеслера на 2011 год
 

Фото. Скандальный календарь от Цеслера на 2011 год

Фото. Скандальный календарь от Цеслера на 2011 год

Именно традиция может исправить небольшую проблему: некоторые художники не совсем поняли, почему были выбраны именно те или иные.
 

Фото. Скандальный календарь от Цеслера на 2011 год

Фото. Скандальный календарь от Цеслера на 2011 год

Владимир Цеслер:
Возможно, я обиделся бы. Я старался объяснять многим. Понимание было.

Календарь получился ярким, неординарным и стильным. У каждого месяца — свой образ. Дни представлены в виде спидометров, палитры красок, линейки, записей в ежедневнике. А имена художников, например Руслана Вашкевича, Анны Балаш, Зои Луцевич, еще больше подогревают интерес к совместному творческому проекту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
 

Фото. Скандальный календарь от Цеслера на 2011 год

Фото. Скандальный календарь от Цеслера на 2011 год

 

Фото. Скандальный календарь от Цеслера на 2011 год

Фото. Скандальный календарь от Цеслера на 2011 год

Фото. Скандальный календарь от Цеслера на 2011 год

Фото. Скандальный календарь от Цеслера на 2011 год

Фото. Скандальный календарь от Цеслера на 2011 год

Фото. Скандальный календарь от Цеслера на 2011 год

Фото. Скандальный календарь от Цеслера на 2011 год

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# Культура # Выставки в Минске

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