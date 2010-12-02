Скандальный календарь от Цеслера на 2011 год

Владимир Цеслер, ведущий белорусский дизайнер и художник, назвал 12 лучших художников Беларуси. Почему именно 12? Оказывается, чтобы создать календарь на 2011 год с работами лучших художников Беларуси.
Владимир Цеслер, дизайнер, художник:
В один месяц нельзя вжать всех хороших художников, которые у нас есть. Это хорошо, если это стало бы традицией.
Именно традиция может исправить небольшую проблему: некоторые художники не совсем поняли, почему были выбраны именно те или иные.
Владимир Цеслер:
Возможно, я обиделся бы. Я старался объяснять многим. Понимание было.
Календарь получился ярким, неординарным и стильным. У каждого месяца — свой образ. Дни представлены в виде спидометров, палитры красок, линейки, записей в ежедневнике. А имена художников, например Руслана Вашкевича, Анны Балаш, Зои Луцевич, еще больше подогревают интерес к совместному творческому проекту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
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