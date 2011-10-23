Шарль Азнавур. Как армянин после знакомства с Эдит Пиаф и пластики носа стал королем французской песни

После Эдит Пиаф – второй самый великий французский шансонье, король французской песни.

Говорят, у него было все, чтобы провалиться: маленький рост, нос в виде консервного ножа, хриплый и очень странный голос. Но он не провалился. Он стал Шарлем Азнавуром.

Забавно, идол французской песни – не француз, а армянин. Его настоящая фамилия – Азнаурян. Но родился он в Париже, родители были эмигранты, бежали от геноцида в Армении.

Шарль всегда знал, что будет артистом. Его первое выступление было чуть ли не в девять лет, он был молодым человеком, правда, очень маленьким, щуплым, и начал петь в кинотеатрах, перед сеансом. Но его почти никто не слушал.

В 46 году его увидела уже тогда великая Эдит Пиаф. И почему-то обратила на него внимание.

Хотя ей нравились совсем другие мужчины – голубоглазые, блондины, высокие, красавцы. «Но он – настоящий», – сказала она кому-то. И предложила ему выступать в своих концертах, в начале, на разогреве. «Сколько вы мне будете платить?» – спросил он. Говорят, и сегодня Азнавур краснеет от этого своего вопроса. Великая Пиаф пришла в бешенство, а потом успокоилась и мудро сказала: «Мы оба с тобой выросли на улице и знаем, что такое кусок хлеба».

Она многому его научила. Как вести себя на сцене, как строить программу. Многие говорили, что он был ее любовником. А он всегда это отрицал и отрицает.

«Но это, – говорит он, – было выше, чем любовь. Она поглотила меня полностью. Я был ее духовным рабом. Мне казалось, что если она мне откажет, закончатся и мои концерты».

Она настояла, чтобы он сделал себе новый нос. И отправила его в Америку, как ей казалось, к лучшему пластику-хирургу. Когда он вернулся в Париж с новым носом, она его вначале даже не узнала.

Исправленный нос изменил всю его жизнь. Он перестал стесняться петь романтические любовные песни, которые писал необыкновенно красиво и талантливо. Но, стесняясь исполнять сам, отдавал другим. Он стал выступать сольно. И в 55 году состоялось его первое выступление в Парижской «Олимпии». Успех превзошел все ожидания.

Он поет о самых простых вещах – о любви, которая вечна, о настоящей дружбе, об одиночестве, о том, что обязательно нужно быть с любимым или с любимой. А еще – он драматический артист. Когд-то блестяще играл в Мюзик-холле, снимался в кино.

Он счастлив в третьем браке. Это забавно, он всегда женился на 20-летней. И третья его жена – скандинавка, модель, блондинка – оказалась замечательной женщиной, очень хорошей женой и стала матерью его троих детей. Они вместе уже 45 лет. Дети выросли.

Сегодня, несмотря на свой почтенный возраст, Шарль Азнавур так же стремителен, энергичен, так же умен, он готов еще выступать. Но жена его постоянно останавливает, говорит: «Остановись, не надо, ты уже не так молод».

Он замечательный артист и прекрасный человек, он – великий исполнитель французской песни. Шарль Азнавур. Пусть продолжается его жизнь.

Элеонора Езерская