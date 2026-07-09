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Премьера песни «Под небом Шагала» состоится на «Славянском базаре» в Витебске

09 июля 2026 10:47
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Музыкальный подарок легендарному фестивалю. В Минске записали песню «Под небом Шагала». Это посвящение 35-му юбилейному «Славянскому базару в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы – поэтесса Анна Селук и композитор Олег Шаумаров.

В Витебске обновили иллюминацию к «Славянскому базару».

Премьера песни «Под небом Шагала» состоится на «Славянском базаре» в Витебске-2

Песню записал известный белорусский дуэт – Лера Бернатович и Артем Скороль. Выбор исполнителей не случаен. Творческий путь артистов связан со «Славянским базаром в Витебске». Они обладатели премий музыкальных конкурсов международного форума искусств. Новая песня передает настроение фестивального Витебска, а также рассказывает о символах и традициях Беларуси.

Премьера песни «Под небом Шагала» состоится на «Славянском базаре» в Витебске-4

Артем Скороль, певец:
Мы записали пока только половину песни, потому что мы каждую строчку ищем, как ее спеть, с какой эмоцией. Поэтому много работы, много репетиций было проделано до записи. 

Лера Бернатович, певица:
Я надеюсь, что витебскому зрителю она понравится так же, как и нам она понравилась. В песне есть сочетание русского и белорусского текста, нас это сразу привлекло. И мелодия красивая, она зажигательная, молодежная. Я надеюсь, что она привлечет и молодежь. 

Премьера песни-посвящения «Под небом Шагала» состоится на юбилейном 35-м Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», который пройдет с 14 по 20 июля.

# Славянский базар в Витебске # Музыка # Лера Бернатович # Артем Скороль # Белорусские исполнители

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