Премьера песни «Под небом Шагала» состоится на «Славянском базаре» в Витебске

Музыкальный подарок легендарному фестивалю. В Минске записали песню «Под небом Шагала». Это посвящение 35-му юбилейному «Славянскому базару в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы – поэтесса Анна Селук и композитор Олег Шаумаров.

Песню записал известный белорусский дуэт – Лера Бернатович и Артем Скороль. Выбор исполнителей не случаен. Творческий путь артистов связан со «Славянским базаром в Витебске». Они обладатели премий музыкальных конкурсов международного форума искусств. Новая песня передает настроение фестивального Витебска, а также рассказывает о символах и традициях Беларуси.

Артем Скороль, певец:

Мы записали пока только половину песни, потому что мы каждую строчку ищем, как ее спеть, с какой эмоцией. Поэтому много работы, много репетиций было проделано до записи.

Лера Бернатович, певица:

Я надеюсь, что витебскому зрителю она понравится так же, как и нам она понравилась. В песне есть сочетание русского и белорусского текста, нас это сразу привлекло. И мелодия красивая, она зажигательная, молодежная. Я надеюсь, что она привлечет и молодежь.

Премьера песни-посвящения «Под небом Шагала» состоится на юбилейном 35-м Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», который пройдет с 14 по 20 июля.