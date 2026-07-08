Прямой эфир

«Гастрольное лето» на сцене Большого – узнали, какую программу привезли артисты из Челябинска

08 июля 2026 07:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С 8 по 11 июля на сцене Большого театра Беларуси – «Гастрольное лето». Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки вновь в Минске и представит зрителям два балета – «Раймонда» и «Мата Хари». 

О том, что значит выступать на минской сцене и как труппа готовилась к гастролям, поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – исполнительницами ведущих партий балета Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Михаила Глинки Дарьей Демченко и Викторией Дедюлькиной. 

«Гастрольное лето» на сцене Большого – узнали, какую программу привезли артисты из Челябинска-2

Дарья Демченко, исполнительница ведущих партий балета Чеоябинского государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки:
Всегда приятно возвращаться туда, где ты уже был. Мы сюда приезжали три года назад и с таким прекрасным настроением вспоминали ту поездку, в которой мы были с балетом «Корсар». Сегодня мы привезли два балета. И, конечно, мы хотим показать вам всю нашу культуру Челябинска, культурной столицы 2027. 

8-9 июля зрители увидят балет «Раймонда». 10-11 июля зрители увидят балет «Мата Хари». 

Подробнее смотрите в видео.

# Беларусь-Россия # Большой театр оперы и балета в Минске # Интервью

Другие новости рубрики

Все новости
Впечатляющий масштаб! Александрия готовится встретить друзей с небывалым размахом
19 июня 2026 17:30

Впечатляющий масштаб! Александрия готовится встретить друзей с небывалым размахом

В Молодечно подвели итоги конкурса «Маладзічок-2026»
11 июня 2026 20:04

В Молодечно подвели итоги конкурса «Маладзічок-2026»

В Большом театре Беларуси состоялась премьера обновленного балета «Баядерка»
08 июня 2026 11:37

В Большом театре Беларуси состоялась премьера обновленного балета «Баядерка»