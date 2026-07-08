«Гастрольное лето» на сцене Большого – узнали, какую программу привезли артисты из Челябинска

О том, что значит выступать на минской сцене и как труппа готовилась к гастролям, поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – исполнительницами ведущих партий балета Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Михаила Глинки Дарьей Демченко и Викторией Дедюлькиной.

Дарья Демченко, исполнительница ведущих партий балета Чеоябинского государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки:

Всегда приятно возвращаться туда, где ты уже был. Мы сюда приезжали три года назад и с таким прекрасным настроением вспоминали ту поездку, в которой мы были с балетом «Корсар». Сегодня мы привезли два балета. И, конечно, мы хотим показать вам всю нашу культуру Челябинска, культурной столицы 2027.

8-9 июля зрители увидят балет «Раймонда». 10-11 июля зрители увидят балет «Мата Хари».