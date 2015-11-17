Пианистка Элисо Болквадзе: Через искусство помогаю людям осознать, что мир - это самое главное!

Кто просыпается раньше: музыкант или очаровательная женщина?

Элисо Болквадзе, пианистка, «Артист ЮНЕСКО во имя мира» (Грузия):

Музыканты, я думаю, что да, умеют просыпаться очень рано. Кстати, есть музыканты, которые поздно начинают свою жизнь, что касается лично меня, я, честное слово, в полседьмого уже просыпаюсь. Так что у меня раннее утро.

Ваш день после пробуждения начинается, непосредственно, с занятий на любимом инструменте.

Элисо Болквадзе, пианистка, «Артист ЮНЕСКО во имя мира» (Грузия):

Не всегда. Хотелось бы каждый день. Я немножко стала очень занятым человеком, так что с утра иногда бывает такой ранний телефон, какой-нибудь компьютерный «меил» передали… В любом случае, я стараюсь, чтобы утро начиналось с музыки.

По сути, это образ жизни, когда день и музыка - это всё очень спланировано, чётко…

Элисо Болквадзе, пианистка, «Артист ЮНЕСКО во имя мира» (Грузия):

Должна быть дисциплина абсолютная. Чёткая. Потому что по-другому ничего не выходит, особенно, когда новые вещи начинаешь заучивать. Для меня студия есть отдельно, когда я ухожу, я вообще отключаю всё - и телефон, и Интернет для меня не существует, потому что нужна очень сильная концентрация. А концентрация дома у меня мало получается, потому что всё время что-то вокруг. Но, конечно, это очень важно. Без дисциплины, конечно, ничего этого не получается. Это должен быть сильный характер. Каждый день стараться быть лучшим.

Бывают ли ситуации, когда к любимому инструменту Вы подходите и нужно себя все-таки настроить и расположить.

Элисо Болквадзе, пианистка, «Артист ЮНЕСКО во имя мира» (Грузия):

Обязательно. Это от головы идёт. Но есть профессионализм и это вырабатывается. Хочешь - не хочешь, это не важно. Нужно. Нужно играть. Сосредоточиться. Иначе просто концерт не сыграешь. Это такая профессия, когда каждый день нужно что-то делать с инструментом. Общаться с ним на высоком уровне.

Как Ваша семья поддерживает Вас, уважая и принимая домашнее увлечение и по сути уже образ жизни?

Элисо Болквадзе, пианистка, «Артист ЮНЕСКО во имя мира» (Грузия):

Конечно, уважают. У меня мать. Я не замужем. Но мать, конечно, ей трудно. Потому что я живу в Париже, она - в Тбилиси. У меня, можно так сказать, неординарная жизнь. Никак у меня не получается! Мало времени остается на друзей. Это немножко эгоистка, получается. И все это действует на жизнь. И ни один мужчина не может это поменять. Я старалась, но у меня это не получилось!

Насколько мне известно, с семилетнего возраста Вы уже, по сути, достигаете той вершины, к которой очень долго стремятся.

Элисо Болквадзе, пианистка, «Артист ЮНЕСКО во имя мира» (Грузия):

В семилетнем возрасте это всё не очень осознанно все. Я помню, когда я вышла - большой зал филармонии в Тбилиси… Мне страшно стало. Ужасно страшно. Я не знала, дойду ли я до рояля. Это я помню. Потом, когда я начала играть с оркестром, музыка уже сама мне диктовала свои условия. Я уже не волновалась. Это и есть какой-то код - вот родился человеком с даром.