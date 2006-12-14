На Московском кладбище установили памятник Ивану Шамякину

Бюст писателя по авторскому замыслу вписан в цельную каменную глыбу. Ее искали по всей Минской области, нашли на Логойщине. Автор памятника Иван Миско был лично знаком с Шамякиным. Хотел c натуры писать Ивана Петровича, но не успел - пришлось работать лишь со старыми фотографиями и советами родственников. Скульптурная композиция понравилась дочери писателя Татьяне. Доволен и сам мастер: удалось решить самую главную задачу - не просто показать в граните внешний облик классика, но и передать его характер.