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На Московском кладбище установили памятник Ивану Шамякину

14 декабря 2006 14:51
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Бюст писателя по авторскому замыслу вписан в цельную каменную глыбу. Ее искали по всей Минской области, нашли на Логойщине. Автор памятника Иван Миско был лично знаком с Шамякиным. Хотел c натуры писать Ивана Петровича, но не успел - пришлось работать лишь со старыми фотографиями и советами родственников. Скульптурная композиция понравилась дочери писателя Татьяне. Доволен и сам мастер: удалось решить самую главную задачу - не просто показать в граните внешний облик классика, но и передать его характер.
# Культура # Кладбища Беларуси

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