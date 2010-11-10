Михаил Савицкий будет похоронен сегодня в Минске на Восточном кладбище

В Минске сегодня проводят в последний путь Михаила Савицкого. В Центральном доме офицеров проходит гражданская панихида.

Народный художник, имеющий звание звание «Герой Беларуси», будет похоронен в Минске на Восточном кладбище на Аллее почетных граждан.

Напомним, Михаил Савицкий ушел из жизни 8 ноября на 89-м году после продолжительной болезни.

Кисти мастера принадлежат десятки полотен. В них — судьба человека, прошедшего сложный путь жизненных испытаний и личная тревога за судьбы мира. Михаил Андреевич до последнего отдавал себя творчеству, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

В Минске на 89-м году ушел из жизни Народный художник СССР, Герой Беларуси Михаил Савицкий

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