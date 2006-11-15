"Лiстапад 2006" в режиме он-лайн

13-ый международный кинофестиваль будет транслироваться в режиме в сети интернет.

Торжественное открытие и закрытие кинофестиваля "Лiстапад 2006" можно будет смотреть в прямом эфире через интернет. Для этого нужно найти ссылку на сайте "Белтелекома". Сам же праздник кино пройдет в Минске с 18 по 25 ноября.

Конкурсный показ 13-го международного кинофестиваля "Лiстапад 2006" откроет фильм белорусского режиссера Сергея Сычева "Я помню". Эта работа завоевала Гран-при международного кинофестиваля "Золотой Витязь" в Серпухове. В конкурсной программе и еще одна белорусская картина режиссеров Маргариты Касымовой и Ивана Павлова "Соблазн". В программе широко представлена российская кинематография. Среди работ - "Связь" Авдотьи Смирновой, "Мне не больно" Алексея Балабанова, "Эйфория" Ивана Вырыпаева. Интересными для зрителей будут и другие фильмы.

В дни фестиваля планируется подписать договор о развитии центра российского кино. Он действует на базе минского кинотеатра "Центральный". Листопадом во время фестиваля упадут на гурманов кино неделя российского кино и специальное заседание киноклуба "Феномены кино" с участием народного артиста России, президента кинофорума "Золотой Витязь" Николая Бурляева.