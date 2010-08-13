Лариса Долина: Детство прошло в подвальном сыром помещении

Лариса Долина, российская эстрадная и джазовая певица, родилась 10 сентября 1955 года. Сегодня она раскрывает секрет своего успеха...

Алина Кабаева:

Как проходило ваше детство?

Лариса Долина:

Это было голодное детство. В Одессе жили мы в подвальном полусыром помещении. Там я заработала хронический бронхит и коклюш. Жить там было совершенно невозможно нормальному человеку.

Родители Ларисы понимали, что подвал не лучшее место, чтобы растить девочку, но возможность переехать появилась спустя долгие 4 года. Понятно, что семья сразу же согласилась на первый же вариант.

Лариса Долина:

Первое, что подвернулось — маленькая комнатка в большой коммунальной квартире. Мебель ставить было некуда. Много лет я спала на раскладушке.

Переезд и новоселье совпало с днем рождения дочери, и пока девочка отдыхала в лагере, родители приготовили Ларисе действительно царский подарок.

Лариса Долина:

Я не предполагала, что это может быть. Когда я вбежала в комнату, я увидела пианино, я ахнула, не предполагая, как тяжело потом придется. Я завидовала своим подружкам, которые гоняли в салочки во дворе. В один прекрасный момент я стукнула по столу и сказала, что я так больше не могу.

Не успели мама и папа расстаться с мечтой о дочери-пианистке, как Лариса преподнесла новый сюрприз — начала петь. Они мечтали о серьезной музыкальной карьере для дочери. О том, чтобы Лариса стала певицей, не могло быть и речи, так что художественная самодеятельность была под строгим запретом.

Лариса Долина:

Мне это настолько нравилось, я понимала, что от этого мне никуда не дется. Я понимала, что без этого я не могу.

Первый выход на сцену не заставил себя ждать, Ларисе было тогда 12 лет. Она пела в пионерском лагере в вокально-инструментальном ансамбле «Магелла»

Лариса Долина:

Впервые в жизни я тогда держала микрофон. Это было триумфальное выступление. Это был позитивный удар, который где-то внутри подвел меня к выбору. Но я боялась не только разговаривать с родителями об этом, но и даже думать.

Однако, с родителями все же поговорить пришлось. Ларисе едва исполнилось 13, когда знакомые музыканты пригласили девочку работать солисткой в ресторан.

Алина Кабаева:

Как родители к этому отнеслись?

Лариса Долина:

Ужасно. Это было хождение по мукам. Две недели музыканты обивали пороги моего дома и уговаривали родителей.

Мама бы не согласилась никогда, но отец поддержал дочь. В конце концов пять рублей за вечер — дополнительные деньги, да и работа могла стать началом серьезной карьеры артистки.

Лариса Долина:

Два раза в неделю мама с папой привозили меня в ресторан к семи часам, а в девять забирали. Мама собирала деньги и в конце месяца мы их тратили на меня.

Работа в ресторане не могла способствовать серьезной карьере певицы, а вот Одесская филармония вполне.

Лариса Долина:

Когда я шла туда на прослушивание, я не думала о последствиях, а когда объявили результаты конкурса, я поняла, куда я попала, я попала в профессиональный коллектив. Я не знала, как рассказать об этом родителям. Я думал они меня просто убьют.

Несмотря на многочисленные скандалы, родители все же смирились с выбором дочери. Кроме того, за Ларису боролся коллектив филармонии. При исполкоме была создана специальная комиссия по делам несовершеннолетних, которая должна была разрешить или запретить десятикласснице Ларисе Долиной работать в филармонии.

Лариса Долина:

На мое счастье, председателем этой комиссии бы директор моей школы.

Так в 16 лет Лариса Долина стала солисткой филармонии. Школу пришлось заканчивать заочно.

Алина Кабаева:

С какими трудностями вы столкнулись?

Лариса Долина:

Я жизни не знала и окунулась в адскую пучину с головой. Вокруг меня были одни взрослые люди. Для меня происходили непонятные вещи в коллективе: какие-то романы между собой. Я первое время плакала, я не понимала, как женщина может изменять мужу, у них же есть ребенок.

Над Ларисой никто не брал шефства, она всему вынуждена была учиться сама в чужих городах и без денег. Не хватало даже на еду. Единственной радостью было ощущение поддержки любимых родителей.

Лариса Долина:

Я пообещала маме, что буду присылать ей открытки каждый день в каком бы городе я ни была, иначе она бы меня забрала из филармонии.

Ни в телефонных разговорах, ни в письмах Лариса не делилась своими проблемами.

Алина Кабаева:

Вас пригласили в Ереван, и вы там стали жить. Как встретил вас этот город?

Лариса Долина:

Город встретил меня недружелюбно. Это была чужая страна, чужой город со своими привычками и законами. Для них белая женщина, а тем более блондинка, была как на быка красная тряпка. Я переоценила свои возможности, я думала, что если я еду заниматься музыкой, то у меня не будет подобных трудностей.

Но трудности привели к тому, что Лариса стала работать с еще большей самоотдачей. За 8 месяцев ей удалось не только заговорить на чисто армянском, но и записать песни для новогоднего огонька.

Лариса Долина:

После этого новогоднего огонька меня узнала вся республика, меня узнавали в общественном транспорте, показывали пальцем.

Спустя пару лет ее пригласили принять участие в конкурсе на лучшее исполнение советской песни.

Лариса Долина:

Сложность была в том, что мне нужно было доказать, что я могу петь не только ресторанный репертуар, но и советские песни.

Иосиф Кобзон, народный артист СССР:

Когда я приехал на этот конкурс, все говорили о ярком даре певицы Ларисы Долиной.

Лариса заняла почетное второе место, о присуждении ресторанной артистке диплома первой степени не могло быть и речи. Зато участие в конкурсе позволило Ларисе переехать в Москву.

Лариса Долина:

После конкурса один из членов жюри Анатолий Ошерович Кролл пригласил меня в Москву, и я согласилась. Мне очень хотелось попробовать себя в джазе. Мы с Кроллом сделали программу «Онтология джаза». Она имела успех, мы с этой программой объездили весь Советский Союз, и везде у нас были аншлаги.

Карен Шахназаров, народный артист России, кинорежиссер:

Тогда я работал с картинами джаза, это был мой второй фильм, и один музыкальный редактор сказал, что я должен посмотреть на совершенно потрясающую певицу, которая работает в программе Кролла. Я ей предложил сыграть роль негритянки — и она согласилась.

Лариса Долина:

Прототипом этого персонажа была чернокожая американская певица, которая училась в московской консерватории и пела джаз. Из американской певицы я превратилась в кубинскую. Мою героиню звали Клементина Фернандес. Мне было очень тяжело играть, потому что я ходила беременной своей дочерью. Меня Карен сам забирал под расписку из роддома на съемки и сам лично привозил. Я лежала всю беременность на сохранении, у меня были большие проблемы.

В Петербурге Лариса попадает в программу «Товарищ кино».

Лариса Долина:

Это было самое роскошное для меня время. Я выходила на сцену, как звезда кино. Залы были переполнены. Я была в одной программе со всеми народными артистами России. У меня подкашивались коленки от страха.

Дальше Лариса продолжает гастролировать по стране и даже создает собственный ансамбль.

Лариса Долина:

Сложно было найти место, где этот коллектив будет пришвартован. Я предложила в ЛенКонцерте, но тогда директор ЛенКонцерта Садовников решил, что я еще не доросла, тогда я уволилась вообще. Мой коллектив был пришвартован к Ульяновской филармонии.

В это время в творчестве Ларисы появляются элементы эстрадной музыки. Сначала она записывает альбом, а потом снимает клип на понравившуюся песню. После выхода в ротацию клипа «Погода в доме» о Ларисе Долиной заговорила вся страна.

Валерия, певица:

Эта была первая песня, которая по-настоящему была теплой-теплой. Она растопила сердца абсолютно всех.

Иосиф Пригожин, продюсер:

Песня «Погода в доме» расширила диапазон народности и глубинки. С одной стороны это песня простая, а с другой — философская.

В стране нет уже ни одного человека, кто бы не знал Ларису Долину. Итак, Лариса Долина создала свой музыкальный коллектив, именно в этот коллектив пришел бас-гитарист Илья Спицин. Он покорил сердце певицы сразу.

Лариса Долина:

Он меня совершенно потряс своей игрой. Это было настолько для меня родным, мне казалось, что мы с ним разговариваем на одном языке. Я почувствовала его родным для себя.

Сейчас они очень счастливы. Но даже счастье в личной жизни далось Ларисе не просто. Во-первых и Илья и Лариса были несвободны, во-вторых оба сильные и целеустремленные личности со взрывными характерами. Так что поначалу споров и ссор было предостаточно.

Лариса Долина:

Понадобилось немало лет, чтобы притереться друг к другу. Сейчас уже много лет он мой продюсер, возглавляет очень успешно мою компанию. Сейчас он редко принимает участие в моих концертах. Ему просто не хватает времени.

Счастье в личной жизни сразу отразилось на творчестве Ларисы. Хотя сегодня Илье посвящены целые альбомы, первой трогательной песней была «Оттепель».

Лариса Долина:

Эта песня появилась в то время, когда наши чувства были оголенные и их было трудно скрыть. Я стала по другому петь. Раньше я была очень агрессивной, про меня говорили «стальная и агрессивная певица». Сейчас так никто не скажет.

У Ларисы появилась привычка не только удивлять, но и шокировать всех. Так 3 ноября 2001 года Лариса Долина вышла на ринг вместе с Костей Цзю.

Лариса Долина:

Костя был приглашен моими друзьями ко мне на концерт с букетом белых роз. После концерта он пришел ко мне и сказал: «Теперь я знаю, кто споет мой гимн».

Лариса пела гимн перед решающим боем Кости за звание абсолютного чемпиона. Титул Цзю отстоял.

Лариса Долина:

Звание почетного народного артиста очень важно для любого исполнителя. Когда я шла за награждением, я очень волновалась, тебя награждает президент, тебя снимают все телеканалы. Когда ты поднимаешься на одну ступеньку выше, ты ощущаешь большую ответственность. Хочется сделать еще что-то.

Желание сделать что-то еще воплотилось в исполнении гимна России.

Лариса Долина:

Я хотела, чтобы там было как можно меньше пафоса и патриотки, а как можно больше души. Мне показалось, что в гимне я это сделала.

Лариса Долина:

После одного моего сольного концерта, в котором участвовал Джордж Дюк, Эл Джарро, Джордж прислал мне письмо, что он хочет записать со мной альбом. Я 30 лет назад даже в своих смелых мечтах не могла представить, что когда-то я с ним запишу пластинку, а он для меня специально напишет 9 композиций. Этот великий Джордж Дюк, обладатель семи премий «Грэмми», великий музыкант, который писал для Майкла Джексона, Уитни Хьюстон. Это было из области фантастики.

Став звездой мирового масштаба, Лариса Долина убеждена: самое главное — находить силы, чтобы преодолевать любые препятствия. Именно этому Лариса уже 25 лет старается научить свою дочь Ангелину.

Алина Кабаева:

Как вы воспитывали свою дочь?

Лариса Долина:

Я ей говорила: «Мне все равно, чем ты будешь заниматься, самое главное, что должна овладеть этой профессией настолько, чтобы она не только приносила тебе хороший доход, но и чтобы тебе самой это очень нравилось.

Несмотря на наличие музыкального таланта, пойти по стопам мамы Ангелина не планирует.

Лариса Долина:

Она мне сказала: «Мама, я такой, как ты, быть не смогу, а второй быть не хочу». Поэтому она занимается другим делом, в котором она хочет быть первой. Сейчас не все складывается в ее пользу. Детям известных людей очень трудно. На их плечи ложится груз: им нужно быть обязательно достойными своих родителей. Ей все время приходится все доказывать.

Сегодня Лина стремится сделать карьеру в сфере ивент-бизнеса. Она организовывает и проводит презентации. А вот сама Лариса уже никому и ничего не доказывает.

Валерия:

Лариса - искрометный человек во всех отношениях. Какая она на сцене, такая и в жизни.

Алина Кабаева:

Как вы любите отдыхать?

Лариса Долина:

Вдали от Родины, чтобы не пользоваться макияжем, снять очки, ходить в простой одежде и свободно гулять по улицам.

Во время отдыха певица пробует разнообразные экстремальные увлечения.

Лариса Долина:

Меня Илья поставил на коньки и на горные лыжи. Но у меня фобия: я боюсь высоты. Еще я очень люблю рыбалку. Это невероятное ощущение.

Помимо рыбалки и горного спорта есть у Ларисы и более женские увлечения. Год назад Лариса пристрастилась к пилатес.

Лариса Долина:

Это не спорт, а оздоровительная гимнастика, которая очень важна для женщин. Сначала было дико тяжело. Но через год я совершенно по-другому стала себя чувствовать.

Но пилатес не единственное увлечение, которое помогает певице сохранять фигуру. Сила ее характера вызывает уважение среди ее друзей и близких. Она уже давно стала стилем эталона и элегантности.

Лариса Долина:

Стиль — это важно, это важнее, чем мода. Мода — это понятие для всех, а стиль — это индивидуально. Я никогда не хотела быть на кого-то похожей. Идя в ногу с модой, обязательно нужно иметь свой стиль. Это должно быть твоим продолжением. Перед выходом на сцену я часто полагаюсь на свой вкус, но бывают моменты, когда мне нужно посоветоваться с кем-то, тогда я обращаюсь к специалистам. Мне иногда советует дочка. Мы с ней подруги, но когда надо, я включаю «маму». У нее со вкусом все в порядке, она любит ходить по магазинам, тратить деньги, но одевается она очень просто.

Алина Кабаева:

Вы прекрасно выглядите. Как вы поддерживаете такую форму?

Лариса Долина:

Нужно любить все, что существует в твоей жизни. Я живу в гармонии с собой, занимаюсь любимым делом, у меня прекрасная семья, каждый день я просыпаюсь с ощущением счастья.

Алина Кабаева:

Какой будет следующий ваш шаг?

Лариса Долина:

Будет оперная интересная история, связанная с известной оперной певицей Еленой Васильевной Образцовой.

Лариса Долина:

Я хочу спеть без микрофона, как поют оперные вокалистки. Я этого хочу, а если я этого хочу, то у меня всегда все получается.