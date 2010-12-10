Lady Gaga покоряет музеи мадам Тюссо

В музеи мадам Тюссо начинается массовое паломничество — поклонники Леди Гага спешат сфотографироваться с ее восковой копией.

Скульптуры экстравагантной дивы украсили собой музеи по всему миру.

Одета фигура везде по-разному. Авторы американской восковой Леди Гага в точности воссоздали ее знаменитую прическу — шляпу из волос, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сеть «Тюссо» потратила на этот проект почти 2,5 миллиона долларов, но рассчитывает с лихвой окупить эту сумму — за счет толп фанатов.