Прямой эфир

Lady Gaga покоряет музеи мадам Тюссо

10 декабря 2010 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В музеи мадам Тюссо начинается массовое паломничество — поклонники Леди Гага спешат сфотографироваться с ее восковой копией.

Скульптуры экстравагантной дивы украсили собой музеи по всему миру.

Одета фигура везде по-разному. Авторы американской восковой Леди Гага в точности воссоздали ее знаменитую прическу — шляпу из волос, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сеть «Тюссо» потратила на этот проект почти 2,5 миллиона долларов, но рассчитывает с лихвой окупить эту сумму — за счет толп фанатов.

# Культура # Фотофакт # Музеи # Lady Gaga

Другие новости рубрики

Все новости
09 декабря 2010 20:06

Фильм «Брестская крепость» в следующем году может быть выдвинут на премию «Оскар»

Пенсионер из Парижа утверждает, что Пабло Пикассо подарил ему почти 300 своих картин
08 декабря 2010 15:50

Пенсионер из Парижа утверждает, что Пабло Пикассо подарил ему почти 300 своих картин

08 декабря 2010 15:50

Вышла книга о наиболее известных «белорусах зарубежья»