Коллектив Национального академического театра им. Янки Купалы удостоен награды Президента Республики Беларусь

Хорошая традиция в постновогодние дни - чествовать тех, кто вносит свой вклад в развитие страны и общества. Президент Республики Беларусь присудил пять премий «За духовное возрождение» и десять специальных премий деятелям культуры искусства. Это – высшая награда года и результат огромного труда, как отдельных людей, так и целых коллективов.

Наградой был отмечен и коллектив Национального академического театра имени Янки Купалы за значительный вклад в развитие белорусского театрального искусства, постановку спектаклей по произведениям белорусской драматургии, сохранение и пропаганду творчества, как классиков белорусской литературы, так и современных драматургов.

Грандиозные достижения коллектива обсудим сегодня с нашими гостями. У нас сегодня в студии представительницы старшего и молодого поколения театра Национального академического театра имени Янки Купалы – народная артистка Республики Беларусь, ведущий мастер сцены – Зинаида Зубкова и Кристина Дробыш.