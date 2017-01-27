Прямой эфир

Коллектив Национального академического театра им. Янки Купалы удостоен награды Президента Республики Беларусь

27 января 2017 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хорошая традиция в постновогодние дни - чествовать тех, кто вносит свой вклад в развитие страны и общества. Президент Республики Беларусь присудил пять премий «За духовное возрождение» и десять специальных премий деятелям культуры искусства. Это – высшая награда года и результат огромного труда, как отдельных людей, так и целых коллективов.

Наградой был отмечен и коллектив Национального академического театра имени Янки Купалы за значительный вклад в развитие белорусского театрального искусства, постановку спектаклей по произведениям белорусской драматургии, сохранение и пропаганду творчества, как классиков белорусской литературы, так и современных драматургов.

Грандиозные достижения коллектива обсудим сегодня с нашими гостями. У нас сегодня в студии представительницы старшего и молодого поколения театра Национального академического театра имени Янки Купалы – народная артистка Республики Беларусь, ведущий мастер сцены – Зинаида Зубкова и Кристина Дробыш.

# Культура # Фотофакт # Купаловский театр # Зинаида Зубкова # Кристина Дробыш

Другие новости рубрики

Все новости
Китайский Новый год наступит 28 января: какие традиции соблюдаются в эти дни?
27 января 2017 07:42

Китайский Новый год наступит 28 января: какие традиции соблюдаются в эти дни?

Впереди Париж, за окнами Европа: итоги международного пленэра «Брамы»
26 января 2017 18:26

Впереди Париж, за окнами Европа: итоги международного пленэра «Брамы»

О проблемах через театр: в Дзержинске представили проект, направленный на борьбу с пагубными привычками
26 января 2017 13:58

О проблемах через театр: в Дзержинске представили проект, направленный на борьбу с пагубными привычками