Клипы: Ночные снайперы «Морячок», Саша Немо «Милая», Ляпис Трубецкой «Огоньки».

«Пять минут» с Екатериной Забенько

Сколько раз, прогуливаясь по городу, вы задавались вопросом – что строится за этим забором? И довольствовались лишь сухой информацией на паспорте объекта. При этом мы часто повторяем «Это наш город» и даже не знаем, какие ему предстоят перемены, не можем влиять на его архитектурный облик. Впереди – пятиминутные рассуждения о том, почему старинные здания не всегда возвращаются в прежнем виде, а некоторые веками сохраняются в руинах. Меня зовут Екатерина Забенько. Здравствуйте!