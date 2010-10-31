Клипы: Ночные снайперы «Морячок», Саша Немо «Милая», Ляпис Трубецкой «Огоньки».

Нынешняя интерпретация должна захватить зрителя зрелищностью и динамикой.
Сколько раз, прогуливаясь по городу, вы задавались вопросом – что строится за этим забором? И довольствовались лишь сухой информацией на паспорте объекта. При этом мы часто повторяем «Это наш город» и даже не знаем, какие ему предстоят перемены, не можем влиять на его архитектурный облик. Впереди – пятиминутные рассуждения о том, почему старинные здания не всегда возвращаются в прежнем виде, а некоторые веками сохраняются в руинах. Меня зовут Екатерина Забенько. Здравствуйте!
Свой юбилей двукратные чемпионы Высшей лиги международного Союза КВН в отмечают большим концертом во Дворце спорта. Поздравить своих коллег по КВН-овскому цеху в приехали такие команды как «Уездный город» из Магнитогорска, «Прима» из Курска и, конечно, молодые белорусские коллективы.
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